Губернатор отметил прогрессивное развитие Ольховатского района

Источник: РИА "Воронеж"

Глава региона провел совещание по социально-экономическому развитию Ольховатского района в местной администрации в рамках рабочего визита в район.

На совещании шла речь о водоснабжении в городском поселении, ремонте социальных объектов, развитии спорта. В обсуждении приняли участие представители районной власти, бизнеса, а также депутаты и руководители районных отделений Торгово-промышленной и Общественной палаты.

Здесь слаженно работают не только аграрные предприятия, но и промышленные. В следующем году мы будем искать пути решения проблем района. Пока планируется модернизация системы водоснабжения в несколько этапов. Алексей Гордеев

Одна из проблем — реконструкция спортивного зала в Шапошниковской школе. Сметная стоимость объекта составляет 30 млн рублей. Также на совещании говорили о необходимости оборудования стадиона при физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный».

До совещания Алексей Гордеев посетил хлебозавод в поселке Ольховатка. Завод начал работу 1 сентября 2017 года после масштабной реконструкции. Производственные мощности позволяют ежемесячно производить до 300 т хлебобулочных изделий и обеспечивать хлебом не только Ольховатку, но и близлежащие районы области.

— Пока наше предприятие балансирует между прибылью и убытком, но мы рассчитываем, что с развитием завода мы выйдем в плюс, — признал директор «Ольховатского хлебозавода».

Губернатор подчеркнул, что с ростом промышленных предприятий увеличивается количество рабочих мест.

— Мы будем помогать. Необходимо пообщаться с главами районов по сбыту готовой продукции, — сказал Алексей Гордеев.

При посещении ОП «Ольховатское» группы компаний «Заречное» губернатор поинтересовался переработкой шкур скота и сбытом готовой продукции. Алексей Гордеев отметил, что это позволит предприятию быть еще более рентабельным.

Также в рамках рабочего визита в район губернатор осмотрел модели опрыскивающей техники и цеха в «Гварта-Агро». Глава региона посоветовал представителям компании выходить с выпускаемой продукцией, особенно инновационной, на рынок России.

— Если вы интересны на рынке, то и субсидирование компании будет проводиться, — пообещал Алексей Гордеев.