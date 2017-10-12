Губернатор отметил прогрессивное развитие Ольховатского района
Ольховатский район самодостаточен и устойчиво развивается, благодаря трудолюбию жителей, отметил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев в среду, 11 октября.
Ольховатский район самодостаточен и устойчиво развивается, благодаря трудолюбию жителей, отметил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев в среду, 11 октября.
Глава региона провел совещание по
На совещании шла речь о водоснабжении в городском поселении, ремонте социальных объектов, развитии спорта. В обсуждении приняли участие представители районной власти, бизнеса, а также депутаты и руководители районных отделений
Здесь слаженно работают не только аграрные предприятия, но и промышленные. В следующем году мы будем искать пути решения проблем района. Пока планируется модернизация системы водоснабжения в несколько этапов.
Одна из проблем — реконструкция спортивного зала в Шапошниковской школе. Сметная стоимость объекта составляет 30 млн рублей. Также на совещании говорили о необходимости оборудования стадиона при
До совещания Алексей Гордеев посетил хлебозавод в поселке Ольховатка. Завод начал работу 1 сентября 2017 года после масштабной реконструкции. Производственные мощности позволяют ежемесячно производить до 300 т хлебобулочных изделий и обеспечивать хлебом не только Ольховатку, но и близлежащие районы области.
— Пока наше предприятие балансирует между прибылью и убытком, но мы рассчитываем, что с развитием завода мы выйдем в плюс, — признал директор «Ольховатского хлебозавода».
Губернатор подчеркнул, что с ростом промышленных предприятий увеличивается количество рабочих мест.
— Мы будем помогать. Необходимо пообщаться с главами районов по сбыту готовой продукции, — сказал Алексей Гордеев.
При посещении ОП «Ольховатское» группы компаний «Заречное» губернатор поинтересовался переработкой шкур скота и сбытом готовой продукции. Алексей Гордеев отметил, что это позволит предприятию быть еще более рентабельным.
Также в рамках рабочего визита в район губернатор осмотрел модели опрыскивающей техники и цеха в «Гварта-Агро». Глава региона посоветовал представителям компании выходить с выпускаемой продукцией, особенно инновационной, на рынок России.
— Если вы интересны на рынке, то и субсидирование компании будет проводиться, — пообещал Алексей Гордеев.
Глава региона побывал в отреставрированном доме культуры в Юрасовке, возле которого установили бюст историка и публициста Николая Костомарова, который отсюда родом. Алексей Гордеев возложил цветы у памятника в новом Юрасовском парке. Также глава региона посетил строящийся детсад в поселке Большие Базы.