Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узбекистан впервые подал заявку на председательство в СНГ в 2020 году. Об этом сообщил глава исполкома организации Сергей Лебедев по итогам заседание Совета глав государств в Сочи.

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По словам Лебедева, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил готовность принять председательство и провести заседания высших органов Содружества на территории Узбекистана. «Одновременно такое же пожелание было высказано президентом Молдовы Игорем Додоном», — цитирует Лебедева ТАСС.

«Свидетельством того, что интерес к сохранению деятельности СНГ сохраняется говорит тот факт, что о желании принять председательство в 2020 году сразу заявили двое глав делегаций, очень примечательно, что впервые за всю историю существования Содружества заявку на председательство в 2020 году подал Узбекистан», — добавил исполнительный секретарь СНГ. .

Он полагает, что «в такой дружеской, товарищеской атмосфере» глав делегаций Узбекистана и Молдовы договорятся о том, кому принимать председательство в 2020 году — время еще есть.