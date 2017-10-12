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10:00 (мск), источник: НТА-Приволжье

Глеб Никитин намеревается в ближайшее время посетить все районы Нижегородской области

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин провел первое выездное совещание с главами всех 52 районов и городских округов области в Арзамасе.

Источник: Reuters

Согласно информации, главной темой заседания стали основные направления работы органов МСУ и особенности межбюджетных отношений на территории региона. Кроме того, участники мероприятия рассмотрели возможные варианты решения вопросов водоснабжения и газоснабжения населенных пунктов, вопросов реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов и затронули пути решения проблемы «обманутых дольщиков».

Одним из обсуждаемых вопросов стала перспектива развития программы поддержки местных инициатив. Глеб Никитин оценил результаты реализации программы, отметив, что «это хороший механизм». «Программа поддержки местных инициатив будет продолжена и в следующем году», — заявил он. Кроме того, глава региона пообещал в ближайшее время объехать все районы области и обсудить проблемы каждой территории в отдельности.

«Перед формированием областного бюджета мне было важно выслушать мнения глав муниципальных образований, что их больше всего волнует, для того чтобы при необходимости внести коррективы. Помимо проблем, которые были озвучены главами районов, я услышал комплексные предложения, которые мы учтем при формировании стратегии развития области. Главы муниципальных образований — это опора власти на местах, это передний фронт общения с жителями, получения от них обратной связи.», — заявил Глеб Никитин по итогам совещания.

«Программа поддержки местных инициатив очень важна, потому что любые проекты, любые глобальные начинания не могут быть живыми без общения с жителями. У нас в этом году в районе реализовано 6 проектов в рамках программы поддержки местных инициатив, и очень приятно, что активизировались сельские жители. И мы, конечно, с оптимизмом восприняли поддержку со стороны губернатора», — отметил и.о. главы администрации г. о.г. Шахунья Роман Кошелев.

«По тому, как был выстроен прямой диалог, и от того, как Глеб Сергеевич реагировал на вопросы, было видно, что он напитывается информацией, местной проблематикой, для того, чтобы принять решение по формированию бюджета или политики региона. На меня встреча произвела огромное впечатление, я очень рад, что она состоялась. Говорили с главой региона о том, что мы в Сарове являемся первопроходцами по созданию территории опережающего развития, где установлены льготные налоговые режимы. Главная проблема — наполнение территории правильными проектами, чтобы они помогали развивать область. И еще был вопрос, связанный с градостроительством, где хотелось бы сократить сроки принятия решений», — поделился впечатлениями от встречи глава администрации г. о.г. Саров Алексей Голубев.

После совещания Глеб Никитин осмотрел производство Арзамасского приборостроительного завода, обсудил вопросы благоустройства и дорожного строительства в Арзамасе, а также посетил Воскресенский собор, площадь Сергия Страгородского, а также возложил цветы к Вечному огню.

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