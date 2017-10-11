Американские бомбардировщики потренировались в имитации ракетных ударов по КНДР

Источник: AP 2017

Во вторник вечером два американских бомбардировщика B-1B, вылетевшие с авиабазы Андерсен на американском острове Гуам в Тихом океане, подошли к Корейскому полуострову. По имеющимся сведениям, после вылета с Гуама самолеты вначале подлетели к побережью Южной Кореи со стороны Японского моря, имитируя нанесение удара крылатыми ракетами по целям на востоке КНДР, а затем пересекли юг Корейского полуострова и, развернувшись над Желтым морем, повторили заход на цель с запада.

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В ходе полета бомбардировщики США сопровождали японские и южнокорейские истребители F-15.

В сентябре несколько стратегических бомбардировщиков США B-1B также совершили полет вдоль границ Северной Кореи. Самолеты пролетели к востоку от КНДР, причем, как отметили в Пентагоне, «они продвинулись к северу от демилитаризованной зоны дальше, чем когда бы то ни было в XXI веке».

«Это было демонстрацией решимости США и напоминанием о том, что в распоряжении президента есть множество военных вариантов для ликвидации любых угроз», — заявили тогда в американском военном ведомстве.

В Пентагоне подчеркнули, что США готовы использовать весь спектр военных возможностей для защиты от КНДР.