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09:31 (мск), источник: НТА-Приволжье

Глеб Никитин в Нижнем Новгороде вручил путевки на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Как сообщает пресс-служба главы региона, церемония проходила 11 октября возле Зачатской башни Нижегородского кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Ребятам представлена уникальная возможность — оторваться от рутины и встретить людей из разных стран, с другим мировоззрением и обменяться с ними опытом», — отметил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

«И, конечно же, нам есть, кем гордиться: талантливыми учеными, спортсменами, актерами и общественными деятелями, которые представят нашу область на фестивале», — добавил глава региона.

СПРАВКА

По данным министерства образования региона, более XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов будет проходить с 14 по 22 октября 2017 года. Основные мероприятия фестиваля запланированы на площадках Олимпийского парка Сочи, а в день открытия в Москве пройдет праздничный парад.

Участниками фестиваля станут более 20 тыс. человек из 193 стран мира.

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