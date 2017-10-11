Мирзиёев пригласил Лукашенко посетить с визитом Узбекистан

Источник: Podrobno.uz

«Я вас приглашаю в Узбекистан в 2018 году, это должен быть исторический визит», — сказал Шавкат Мирзиеев. Он поручил присутствующим членам правительства провести необходимую работу, чтобы визит белорусского лидера в Узбекистан стал знаковым. Шавкат Мирзиеев добавил, что в феврале будущего года в Узбекистане пройдут Дни культуры Беларуси. Это будет способствовать развитию дружеских отношений между народами обеих стран.

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Лукашенко отметил намерения Беларуси углублять взаимодействие с Узбекистаном по всем направлениям, в которых заинтересованы обе страны. «Вы можете быть уверены, что мы это сделаем быстро. Настолько быстро, насколько партнеры в Узбекистане развернутся», — заверил он.

Президент пояснил, что Беларусь готова к активным действиям в торгово-экономической сфере. Вместе с тем он заметил: «Если государство не будет подталкивать, если мы с вами не будем контролировать эти процессы, не будут решаться вопросы».

По словам главы государства, ранее белорусско-узбекские отношения развивались медленными темпами. Все изменила состоявшаяся год назад его встреча с Шавкатом Мирзиеевым в Самарканде, во время которой было принято решение приложить максимум усилий для развития двустороннего сотрудничества.