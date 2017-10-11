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20:20 (мск), источник: 365info.kz

Премьер встретился с главными врачами страны

Бакытжан Сагинтаев 10 октября провел встречу с министром здравоохранения и руководителями научных медицинских центров, сообщает сайт премьер-министра.

Источник: 365info.kz

Участники встречи говорили о преимуществах персонализированной медицины в онкологии, интеграции образования, науки и клинической практики, а также о перспективах биомедицинских исследований в стране. С докладами выступили министр здравоохранения Елжан Биртанов, глава Национального научного кардиохирургического центра Юрий Пя, руководитель Национального научного центра хирургии имени Сызганова Болатбек Баймаханов и другие.

В Казахстане действуют 22 научно-исследовательские медицинские организации, 6 медицинских вузов, две организации последипломного образования и два факультета в составе многопрофильных университетов. В организациях медицинской науки и образования выполняется более 260 научно-технических программ и проектов.

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