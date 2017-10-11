Премьер встретился с главными врачами страны

Участники встречи говорили о преимуществах персонализированной медицины в онкологии, интеграции образования, науки и клинической практики, а также о перспективах биомедицинских исследований в стране. С докладами выступили министр здравоохранения Елжан Биртанов, глава Национального научного кардиохирургического центра Юрий Пя, руководитель Национального научного центра хирургии имени Сызганова Болатбек Баймаханов и другие.