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07:21 (мск), источник: "Российская газета"

Чиновникам Екатеринбурга отказались повышать зарплату

Чиновникам Екатеринбурга не повысят зарплату, пока они не обнародуют реальные доходы.

Источник: Reuters

— Реальные зарплаты чиновников не совпадают с их официальными окладами. И принимать решение, не видя конкретных цифр, невозможно, — заявили народные избранники.

Почти 12,5 миллиона рублей планируется направить в будущем году из бюджета Екатеринбурга на повышение окладов муниципальным служащим. Грядущая добавка, как утверждает начальник департамента финансов мэрии Анна Турунцева, неизбежна: для уральских служащих вводится 15-процентный районный коэффициент, и на него уйдет львиная доля дополнительно выделяемых миллионов.

Скандал разгорелся вокруг гораздо меньшей цифры — миллиона, который думали заложить на увеличение денежного довольствия только семи специалистам мэрии, в том числе руководителям аппарата администрации и счетной палаты города. Как считают взбунтовавшиеся депутаты, загвоздка не столько в конкретных служащих, сколько в оценке уровня чиновничьих доходов.

— Когда у сотрудника администрации в официальных документах указан оклад в девять тысяч рублей, конечно, хочется плакать. И тут же поднять руку, чтобы проголосовать за повышение. Но я не уверен, нужно ли руководителям на 20 процентов поднимать оклады, когда в реальности они получают не менее 50 тысяч рублей. Мы не хотим ни к кому заглядывать в карман, но и действовать втемную не желаем, — поделился сомнениями депутат Олег Хабибуллин.

С тем, что окладные цифры лукавят, народные избранники согласились безоговорочно и тут же привели в пример доходы… своего коллеги, работающего в думе на освобожденной основе. Дескать, имея скромный оклад в 26 тысяч, он на руки получает больше ста. Четырехкратный рост находившийся в зале депутат эмоционально объяснил так: «Да у меня стажа выше крыши!».

Трудовых свершений госслужащих, за которые положены доплаты, никто не оспаривал. Все подчеркивали разницу в подходах к освещению щекотливой темы.

Трудовых свершений госслужащих, за которые по закону положены доплаты, никто не оспаривал. Все подчеркивали разницу в подходах к освещению щекотливой темы.

— На прошлом заседании говорили, что средняя зарплата учителя в Екатеринбурге составляет 33,4 тысячи рублей. Это при нагрузке минимум в полторы ставки. Цифры намеренно «накручиваются», чтобы выдать нормальную статистику. А у чиновников, наоборот, скрывают реальные суммы, — заявил депутат Константин Караваев.

Под напором народных избранников представители администрации согласились раскрыть кошельки чиновников, но только частично.

— Точные цифры мы вам не сможем представить — это персональные данные. Готовы привести лишь средние данные чистого оклада и зарплаты с надбавками за 10-летний стаж работы, — пояснили представители администрации Екатеринбурга.

Между тем.

Расходы на выплату зарплаты чиновников и работу органов местного самоуправления можно найти в разделе «Общегосударственные вопросы» бюджета Екатеринбурга. В 2017 году на эти цели заложено 2,6 миллиарда рублей. По официальным данным, средняя зарплата чиновников на Урале почти в 1,5 раза выше, чем у работников иных бюджетных организаций. Сведений по нынешнему году еще нет, но в конце 2016-го чиновники получали свыше 46 тысяч рублей, учителя и медики — 32 тысячи.

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