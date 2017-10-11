Узбекистан и Таджикистан впервые создадут деловой совет
Между двумя республиками подписано свыше 20 контрактов и 6 меморандумов, всего в
Между двумя республиками подписано свыше 20 контрактов и 6 меморандумов, всего в
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik.
По словам главы ТПП Узбекистана Адхама Икрамова, эта структура даст возможность предпринимателям двух стран, в частности, малому и среднему бизнесу, а также крупным предприятиям эффективно развивать двустороннее
Всего на форуме было подписано свыше 20 контрактов и 6 меморандумов, которые направлены на углубление взаимоотношений и сотрудничества двух стран после столь затянувшегося перерыва.
Отметим, что в
Цель мероприятия — содействие налаживанию и расширению торговых связей между предпринимателями двух стран, рост количества новых совместных предприятий и увеличение двустороннего товарооборота.
Напомним, что по итогам прошлого года объем взаимной торговли между странами составил 197 миллионов долларов, а за