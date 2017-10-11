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20:56 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан и Таджикистан впервые создадут деловой совет

Между двумя республиками подписано свыше 20 контрактов и 6 меморандумов, всего в бизнес-форуме приняли участие около 500 представителей крупных узбекских и таджикских компаний.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Торгово-промышленные палаты Узбекистана и Таджикистана сегодня в Ташкенте в рамках бизнес-форума подписали соглашение о создании двустороннего делового совета, сообщает корреспондент Sputnik.

По словам главы ТПП Узбекистана Адхама Икрамова, эта структура даст возможность предпринимателям двух стран, в частности, малому и среднему бизнесу, а также крупным предприятиям эффективно развивать двустороннее торгово-экономическое сотрудничество.

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Всего на форуме было подписано свыше 20 контрактов и 6 меморандумов, которые направлены на углубление взаимоотношений и сотрудничества двух стран после столь затянувшегося перерыва.

Отметим, что в бизнес-форуме приняли участие около 500 представителей крупных узбекских и таджикских предприятий. Они заняты в таких направлениях, как нефтегазовый сектор, промышленность и стройиндустрия, транспортная отрасль, добыча полезных ископаемых, агропромышленный комплекс, фармакология, легпром, здравоохранение, образование, наука и техника, туризм и другие сферы.

Цель мероприятия — содействие налаживанию и расширению торговых связей между предпринимателями двух стран, рост количества новых совместных предприятий и увеличение двустороннего товарооборота.

Напомним, что по итогам прошлого года объем взаимной торговли между странами составил 197 миллионов долларов, а за январь-сентябрь — 178,2 миллиона долларов. На сегодняшний день в Узбекистане с участием таджикского капитала осуществляет деятельность 24 предприятия, в том числе одно — со стопроцентным иностранным капиталом. В свою очередь на территории Таджикистана создано 9 предприятий при участии резидентов Узбекистана.

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