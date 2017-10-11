Путин отозвал Назарбаева поговорить за кулисами саммита в Сочи
Президент России Владимир Путин перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета подошел к Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, чтобы лично поговорить с ним о
Президент России Владимир Путин перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета подошел к Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, чтобы лично поговорить с ним о
Видеозапись этого момента публикуют в соцсетях. При этом на записи не слышно о чем говорят лидеры двух государств.
«Не знаю, бояться или радоваться этому», — прокомментировал пользователь Михаил Вознюк, разместивший ролик на своей странице в Facebook.
Нурсултан Назарбаев в ходе заседания Совета глав государств СНГ предложил активизировать работу по проекту соглашения о свободной торговле услугами в СНГ.
«Свободная торговля услугами на территории СНГ позволит открыть новые возможности для наших бизнесменов и выведет