Путин отозвал Назарбаева поговорить за кулисами саммита в Сочи

Источник: Tengrinews

Видеозапись этого момента публикуют в соцсетях. При этом на записи не слышно о чем говорят лидеры двух государств.

«Не знаю, бояться или радоваться этому», — прокомментировал пользователь Михаил Вознюк, разместивший ролик на своей странице в Facebook.

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Нурсултан Назарбаев в ходе заседания Совета глав государств СНГ предложил активизировать работу по проекту соглашения о свободной торговле услугами в СНГ.