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20:54 (мск), источник: Tengrinews

Путин отозвал Назарбаева поговорить за кулисами саммита в Сочи

Президент России Владимир Путин перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета подошел к Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, чтобы лично поговорить с ним о чем-то.

Источник: Tengrinews

Видеозапись этого момента публикуют в соцсетях. При этом на записи не слышно о чем говорят лидеры двух государств.

«Не знаю, бояться или радоваться этому», — прокомментировал пользователь Михаил Вознюк, разместивший ролик на своей странице в Facebook.

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Нурсултан Назарбаев в ходе заседания Совета глав государств СНГ предложил активизировать работу по проекту соглашения о свободной торговле услугами в СНГ.

«Свободная торговля услугами на территории СНГ позволит открыть новые возможности для наших бизнесменов и выведет торгово-экономическую кооперацию наших стран на новый уровень. Предлагаю поручить Совету глав правительств и исполнительному комитету активизировать работу по проекту Соглашения о свободной торговле услугами и принять его в ближайшее время», — приводит его слова «Акорда.

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