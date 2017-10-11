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22:28 (мск), источник: Sputniknews.kz

Кабмин Кыргызстана: Назарбаев поручил разобраться с ситуацией на границе

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков обсудил с президентом Казахстана ситуацию на границе двух государств.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 11 окт — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал поручение правительству страны снять все вопросы на границе с Кыргызстаном, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков в рамках участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета проинформировал Нурсултана Назарбаева о сложившейся ситуации на кыргызско-казахской государственной границе.

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Глава правительства Кыргызстана особо отметил, что от этого страдают не только граждане Кыргызстана, но и Казахстана и граждане третьих стран.

Как ранее сообщила Погранслужба Кыргызстана, с вечера 10 октября пропуск транспорта и людей в пунктах пропуска на кыргызско-казахстанской государственной границе со стороны Казахстана осуществляется в усиленном варианте. В этой связи отмечается скопление пассажиропотока, грузов и транспортных средств через границу.

Погранслужба Кыргызстана отметила, что с кыргызской стороны нет ограничений при прохождении пограничного контроля. В ведомстве добавили, что с вечера 10 октября государственная пограничная служба Кыргызстана перешла на усиленный вариант в период подготовки и проведения президентских выборов.

Позже стало известно, что пограничной службой КНБ РК по всему периметру государственной границы, в том числе на казахстанско-кыргызском участке, проводится плановая пограничная операция.

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