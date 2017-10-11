Кабмин Кыргызстана: Назарбаев поручил разобраться с ситуацией на границе

АСТАНА, 11 окт — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал поручение правительству страны снять все вопросы на границе с Кыргызстаном, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Глава правительства Кыргызстана особо отметил, что от этого страдают не только граждане Кыргызстана, но и Казахстана и граждане третьих стран.
Как ранее сообщила Погранслужба Кыргызстана, с вечера 10 октября пропуск транспорта и людей в пунктах пропуска на
Погранслужба Кыргызстана отметила, что с кыргызской стороны нет ограничений при прохождении пограничного контроля. В ведомстве добавили, что с вечера 10 октября государственная пограничная служба Кыргызстана перешла на усиленный вариант в период подготовки и проведения президентских выборов.
Позже стало известно, что пограничной службой КНБ РК по всему периметру государственной границы, в том числе на