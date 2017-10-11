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21:54 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Турция и США перекрыли въезд друг другу

Анкара и Вашингтон перестают быть стратегическими союзниками
Отношения США и Турции переживают острейший кризис за последние десятилетия. Турецкий премьер Бинали Йылдырым, комментируя приостановку выдачи гражданам страны неиммиграционных американских виз, обвинил США в действиях, несовместимых со стратегическим партнерством. Решение американских властей, обрушившее турецкую лиру и ограничившее свободу перемещения тысяч людей, было принято в ответ на арест в Стамбуле двух сотрудников генконсульства США, имеющих турецкое гражданство и обвиняемых на родине в участии в антиправительственном заговоре. Введение «визового занавеса» стало новым раздражителем в длинном списке проблем, превращающих Турцию из стратегического плацдарма США на Ближнем Востоке в неуступчивого оппонента.

Источник: AP 2017

Заявление Бинали Йылдырыма, ставшее свидетельством эскалации в отношениях США и Турции, прозвучало на днях на его встрече с парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития. Встреча с депутатами проходила на фоне обвала биржевых индексов и резкого снижения курса турецкой лиры, достигшего минимума с 30 января.

«Стратегические партнеры не должны вести себя подробным образом, наказывать людей», — отреагировал премьер на обнародованное в минувшее воскресенье заявление посольства США в Анкаре о том, что американские дипмиссии приостанавливают выдачу турецким гражданам неиммиграционных виз.

Объясняя арест в Стамбуле двух сотрудников генконсульства США, заставивший американскую сторону опустить «визовый занавес», премьер напомнил: турецкие власти возбудили уголовные дела не против американцев, а против граждан собственной страны.

И тот факт, что они работают в генконсульстве США, не дает им иммунитета от судебного преследования у себя на родине.

«Турция — правовое государство, которое не нуждается в разрешении США кого-то задержать, — отметил глава турецкого правительства и предупредил: — Никаких привилегий для подозреваемых не будет».

В среду премьер Йылдырым продолжил комментировать визовый скандал, напомнив о «зеркальном ответе» Турции (посольство страны в США с начала этой недели приостановило выдачу виз американцам). Впрочем, при этом он выразил надежду на «скорое возвращение отношений в нормальное русло».

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Напомним, что невольным виновником скандала оказался арестованный 4 октября сотрудник генконсульства США, гражданин Турции Метин Топуз, которому было предъявлено обвинение в «нарушении норм конституции» и «попытке сместить правительство». Имя Топуза всплыло в ходе расследования обстоятельств попытки госпереворота, предпринятой 15 июля прошлого года оппозиционно настроенными силовиками.

За их действиями, как считают в Анкаре, стоят живущий в США с 1999 года исламский проповедник Фетхуллах Гюлен и связанная с ним организация FETO. Вскоре после задержания Метина Топуза появилось сообщение об аресте еще одного сотрудника американской дипмиссии, имеющего турецкое гражданство (его имя не называется).

В то время как турецкая сторона настаивает на своем праве инициировать уголовное преследование своих граждан, не согласовывая такие шаги с Вашингтоном, США считают координацию действий обязательной в рамках стратегического партнерства с Анкарой.

«Турецкое правительство не поделилось информацией, которая бы свидетельствовала о том, что сотрудник был вовлечен в какую-то нелегальную деятельность. Этот арест поднимает вопросы, было ли целью ряда официальных лиц подорвать сотрудничество между Турцией и США», — заявил посол США в Анкаре Джон Басс.

По версии Вашингтона, прикрываясь законом, турецкие власти занимаются политическими преследованиями, жертвами которых и стали сотрудники генконсульства в Стамбуле.


После массовых чисток в госаппарате и силовых структурах, прошедших в прошлом году, на этой неделе в Анкаре было объявлено о новой волне арестов. Были задержаны 70 действующих военнослужащих. Представители высшего офицерского состава, как и сотрудники консульства США в Стамбуле, подозреваются в связях с организацией FETO.

Новый скандал сделал еще более неопределенными перспективы двусторонних отношений, которые так и не удалось нормализовать в ходе состоявшегося в мае визита в Вашингтон президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Нежелание выдать Анкаре Фетхуллаха Гюлена, которого президент Эрдоган считает главной угрозой своей власти, остается ключевым, но далеко не единственным препятствием для восстановления турецко-американских отношений.

Введение «визового занавеса» стало еще одним свидетельством превращения Турции из стратегического плацдарма Соединенных Штатов в их неуступчивого оппонента на Ближнем Востоке.

Сергей Строкань

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