Турция и США перекрыли въезд друг другу

Источник: AP 2017

Заявление Бинали Йылдырыма, ставшее свидетельством эскалации в отношениях США и Турции, прозвучало на днях на его встрече с парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития. Встреча с депутатами проходила на фоне обвала биржевых индексов и резкого снижения курса турецкой лиры, достигшего минимума с 30 января.



«Стратегические партнеры не должны вести себя подробным образом, наказывать людей», — отреагировал премьер на обнародованное в минувшее воскресенье заявление посольства США в Анкаре о том, что американские дипмиссии приостанавливают выдачу турецким гражданам неиммиграционных виз.

Объясняя арест в Стамбуле двух сотрудников генконсульства США, заставивший американскую сторону опустить «визовый занавес», премьер напомнил: турецкие власти возбудили уголовные дела не против американцев, а против граждан собственной страны.

И тот факт, что они работают в генконсульстве США, не дает им иммунитета от судебного преследования у себя на родине.

«Турция — правовое государство, которое не нуждается в разрешении США кого-то задержать, — отметил глава турецкого правительства и предупредил: — Никаких привилегий для подозреваемых не будет».



В среду премьер Йылдырым продолжил комментировать визовый скандал, напомнив о «зеркальном ответе» Турции (посольство страны в США с начала этой недели приостановило выдачу виз американцам). Впрочем, при этом он выразил надежду на «скорое возвращение отношений в нормальное русло».

Напомним, что невольным виновником скандала оказался арестованный 4 октября сотрудник генконсульства США, гражданин Турции Метин Топуз, которому было предъявлено обвинение в «нарушении норм конституции» и «попытке сместить правительство». Имя Топуза всплыло в ходе расследования обстоятельств попытки госпереворота, предпринятой 15 июля прошлого года оппозиционно настроенными силовиками.

За их действиями, как считают в Анкаре, стоят живущий в США с 1999 года исламский проповедник Фетхуллах Гюлен и связанная с ним организация FETO. Вскоре после задержания Метина Топуза появилось сообщение об аресте еще одного сотрудника американской дипмиссии, имеющего турецкое гражданство (его имя не называется).



В то время как турецкая сторона настаивает на своем праве инициировать уголовное преследование своих граждан, не согласовывая такие шаги с Вашингтоном, США считают координацию действий обязательной в рамках стратегического партнерства с Анкарой.



«Турецкое правительство не поделилось информацией, которая бы свидетельствовала о том, что сотрудник был вовлечен в какую-то нелегальную деятельность. Этот арест поднимает вопросы, было ли целью ряда официальных лиц подорвать сотрудничество между Турцией и США», — заявил посол США в Анкаре Джон Басс.

По версии Вашингтона, прикрываясь законом, турецкие власти занимаются политическими преследованиями, жертвами которых и стали сотрудники генконсульства в Стамбуле.



После массовых чисток в госаппарате и силовых структурах, прошедших в прошлом году, на этой неделе в Анкаре было объявлено о новой волне арестов. Были задержаны 70 действующих военнослужащих. Представители высшего офицерского состава, как и сотрудники консульства США в Стамбуле, подозреваются в связях с организацией FETO.



Новый скандал сделал еще более неопределенными перспективы двусторонних отношений, которые так и не удалось нормализовать в ходе состоявшегося в мае визита в Вашингтон президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Нежелание выдать Анкаре Фетхуллаха Гюлена, которого президент Эрдоган считает главной угрозой своей власти, остается ключевым, но далеко не единственным препятствием для восстановления турецко-американских отношений.