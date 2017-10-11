Минобороны РУз и РФ подпишут план сотрудничества на 2018 год в Душанбе
Встреча глав военных ведомств двух стран состоится в столице Таджикистана в рамках Совета министров обороны стран СНГ, который проходит с 11 по 13 октября.
Встреча глав военных ведомств двух стран состоится в столице Таджикистана в рамках Совета министров обороны стран СНГ, который проходит с 11 по 13 октября.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. На заседании Совета министров обороны
По словам военного атташе Посольства РФ в Узбекистане Сергея Чернышева, в этом плане, в частности, предусматривается проведение новых учений между военнослужащими двух стран.
«Сейчас мы выходим на подписание плана двустороннего сотрудничества между министерствами обороны наших стран на следующий год. Его планируют подписать главы военных ведомств в ходе встречи в Душанбе на площадке СМО СНГ», — проинформировал атташе.
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