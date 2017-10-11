Минобороны РУз и РФ подпишут план сотрудничества на 2018 год в Душанбе

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. На заседании Совета министров обороны государств-участников стран СНГ военные ведомства Узбекистана и России планируют подписать план двустороннего сотрудничества на 2018 год, передает корреспондент Sputnik.

По словам военного атташе Посольства РФ в Узбекистане Сергея Чернышева, в этом плане, в частности, предусматривается проведение новых учений между военнослужащими двух стран.

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«Сейчас мы выходим на подписание плана двустороннего сотрудничества между министерствами обороны наших стран на следующий год. Его планируют подписать главы военных ведомств в ходе встречи в Душанбе на площадке СМО СНГ», — проинформировал атташе.

Отметим, что министр обороны Узбекистана генерал-майор Абдусалом Азизов 11—13 октября 2017 года посетит Таджикистан. Визит главы Минобороны в соседнюю республику станет первым за годы независимости.

Азизов примет участие в заседании Совета министров обороны государств-участников стран СНГ. Он также встретится с руководством Минобороны Таджикистана и другими высокопоставленными чиновниками силового блока правительства.