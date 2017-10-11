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22:21 (мск), источник: Sputnik

Минобороны РУз и РФ подпишут план сотрудничества на 2018 год в Душанбе

Встреча глав военных ведомств двух стран состоится в столице Таджикистана в рамках Совета министров обороны стран СНГ, который проходит с 11 по 13 октября.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. На заседании Совета министров обороны государств-участников стран СНГ военные ведомства Узбекистана и России планируют подписать план двустороннего сотрудничества на 2018 год, передает корреспондент Sputnik.

По словам военного атташе Посольства РФ в Узбекистане Сергея Чернышева, в этом плане, в частности, предусматривается проведение новых учений между военнослужащими двух стран.

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«Сейчас мы выходим на подписание плана двустороннего сотрудничества между министерствами обороны наших стран на следующий год. Его планируют подписать главы военных ведомств в ходе встречи в Душанбе на площадке СМО СНГ», — проинформировал атташе.

Отметим, что министр обороны Узбекистана генерал-майор Абдусалом Азизов 11—13 октября 2017 года посетит Таджикистан. Визит главы Минобороны в соседнюю республику станет первым за годы независимости.

Азизов примет участие в заседании Совета министров обороны государств-участников стран СНГ. Он также встретится с руководством Минобороны Таджикистана и другими высокопоставленными чиновниками силового блока правительства.

С 3 по 7 октября в Узбекистане на полигоне «Фориш» проходили совместные узбекско-российские тактические учения. В них приняли участие порядка 400 военнослужащих и офицеров с обеих сторон. В перспективе Москва и Ташкент планируют развивать связи по оборонной линии, в том числе в формате подобных учений.

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