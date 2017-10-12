Рустам Минниханов будет готовить управленцев в рамках конкурса «Лидеры России»

По словам первого заместителя руководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко, конкурс должен выявить и развить наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны.

Принять участие в состязании может каждый россиянин не старше 50 лет с опытом управленческой работы от пяти лет; для участников до 35 лет предусмотрены облегченные условия и опыт работы от двух лет.

300 финалистов получат индивидуальные образовательные гранты в размере 1 млн рублей. 100 из них станут победителями, которых ждет один год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей.



Наставлять участников также будут министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, сам Сергей Кириенко и другие — всего в списке наставников 65 фамилий.