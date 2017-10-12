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09:46 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов будет готовить управленцев в рамках конкурса «Лидеры России»

(Казань, 11 октября, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов станет наставником на всероссийском конкурсе «Лидеры России», старт которого был объявлен в среду. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

По словам первого заместителя руководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко, конкурс должен выявить и развить наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны.

Принять участие в состязании может каждый россиянин не старше 50 лет с опытом управленческой работы от пяти лет; для участников до 35 лет предусмотрены облегченные условия и опыт работы от двух лет.

300 финалистов получат индивидуальные образовательные гранты в размере 1 млн рублей. 100 из них станут победителями, которых ждет один год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей.

Наставлять участников также будут министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр экономического развития Максим Орешкин, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, сам Сергей Кириенко и другие — всего в списке наставников 65 фамилий.

Организатором конкурса выступает Комиссия при Президенте РФ по вопросам государственной службы и кадровому резерву страны, председателем которой является глава АП Антон Вайно.

Подать заявку и заполнить анкету можно будет до 6 ноября, в январе-феврале состоится финал конкурса.

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