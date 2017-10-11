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22:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Вашингтон отказался угадывать дальнейшие шаги РФ по сокращению числа дипломатов

Американское посольство в Москве отказалось угадывать дальнейшие шаги России по сокращению числа дипломатов и отмечает, что ухудшение двусторонних отношений не отвечает интересам стран. Об этом пресс-секретарь посольства США Мария Олсон заявила РИА Новости.

Источник: AP 2017

«Как мы уже говорили, США надеются, что пойдя навстречу российскому желанию установить паритет (в количестве сотрудников дипмиссий), мы можем избежать дальнейшего обмена ответными мерами и продвинуться в достижении целей, поставленных перед нами лидерами: исправить отношения между странами и повысить взаимодействие в сферах, представляющих взаимный интерес. Мы надеемся, что нисходящий тренд в отношениях подошел к концу», — указала Олсон и добавила, что новый посол США в России дал понять, что ищет практические возможности для движения вперед в отношениях между странами.

В среду директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко заявил, что Москва рассматривает различные варианты ответа на ситуацию вокруг российской дипсобственности в США и не исключает, что потребует от Вашингтона «установление реального паритета по числу сотрудников диппредставительств».

По его словам, в Москве рассматривают возможность «сократить число сотрудников дипмиссии США в России до 300 человек или ниже».

В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генконсульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого в зданиях были проведены обыски. Москва назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

В конце июля Россия предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек, оставив 455 сотрудников.

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11 августа© Ньюстюб
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