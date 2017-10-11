Комитет Конгресса США опубликует «купленную РФ» рекламу в фейсбуке

Планируется, что сообщения будут опубликованы в открытом доступе не раньше 1 ноября, когда в комитете должны пройти слушания с участием представителей Facebook и Twitter.
В то же время, издание Politico, утверждает, что, по его данным, в сенате США, в отличие от палаты представителей, решили, что в Facebook должны самостоятельно решить, следует ли публиковать данные сообщения.
Ранее Facebook передал подборку из 3 тыс. рекламных сообщений, якобы размещенных Россией, в комитет по разведке палаты представителей. Все эти объявления были связаны с 470 страницами и аккаунтами, зарегистрированными в социальной сети.
В начале октября представители Facebook и Twitter согласились участвовать в запланированных на 1 ноября слушаниях комитета в связи с «российским делом». Цель слушаний — выяснить, каким образом РФ могла пытаться оказать влияние на исход американских выборов.