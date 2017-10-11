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23:16 (мск), источник: РИА Новости

США сорвали российские флаги с закрытых дипобъектов в Сан-Франциско

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Представители США сорвали флаги с закрытых консульских объектов России в Сан-Франциско, на что российские дипломаты заявили протест, говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне.

Источник: РИА Новости

«Американской стороне направлен решительный протест в связи с тем, что с объектов нашей дипломатической недвижимости в Сан-Франциско, находящихся под контролем властей США, сорваны российские флаги. Рассматриваем это как крайне недружественный шаг. Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь», — говорится в заявлении посольства.

В начале сентября этого года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента. Госдеп ранее потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско, здание торгпредства в Вашингтоне и съемные помещения торгпредства в Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.

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