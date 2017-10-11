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23:20 (мск), источник: РИА Новости

Маккейн заявил, что команда Трампа затягивает реализацию санкций против РФ

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Сенаторы Бен Кардин и Джон Маккейн заявили, что администрация президента Дональда Трампа затягивает реализацию пакета санкций против РФ.

Источник: AP 2017

Президент США Дональд Трамп ранее подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Закон, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту «Северный поток-2».

«Мы в очередной раз призываем администрацию Трампа исполнить свои обязательства в рамках закона, подписанного (президентом) и поддержанного конгрессом. У них было достаточно времени, чтобы принять соответствующие документы для этого», — заявляют сенаторы в распространенном заявлении для прессы.

Кроме того, недовольство политиков вызывает отсутствие «серьезных дипломатических усилий совместно с партнерами из Европы, чтобы усилить давление на Москву».

Законодатели добавляют, что они уже пишут не первое письмо в адрес администрации, но так и не получили ответа, и призывают администрацию начать предпринимать «решительные» шаги в этой области.

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