Маккейн заявил, что команда Трампа затягивает реализацию санкций против РФ

Источник: AP 2017

Президент США Дональд Трамп ранее подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Закон, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту «Северный поток-2».

«Мы в очередной раз призываем администрацию Трампа исполнить свои обязательства в рамках закона, подписанного (президентом) и поддержанного конгрессом. У них было достаточно времени, чтобы принять соответствующие документы для этого», — заявляют сенаторы в распространенном заявлении для прессы.

Кроме того, недовольство политиков вызывает отсутствие «серьезных дипломатических усилий совместно с партнерами из Европы, чтобы усилить давление на Москву».