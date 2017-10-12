Госдеп: флаги в генконсульстве РФ в Сан-Франциско сняли власти США

Источник: AP 2017

Это подтвердил в среду корреспонденту ТАСС сотрудник Госдепартамента.

Он заверил, что эта процедура была проведена при демонстрации должного уважения к государственной символике России. Теперь снятые флаги положены на хранение в генконсульство РФ в Сан-Франциско, заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США.

«Флаги на бывшей российской консульской собственности в Сан-Франциско были спущены при демонстрации должного уважения и безопасно хранятся в каждом здании», — сказал американский дипломат.