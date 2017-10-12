Госдеп: флаги в генконсульстве РФ в Сан-Франциско сняли власти США
ВАШИНГТОН, 12 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Флаги России в ее генеральном консульстве в
ВАШИНГТОН, 12 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Флаги России в ее генеральном консульстве в
Это подтвердил в среду корреспонденту ТАСС сотрудник Госдепартамента.
Он заверил, что эта процедура была проведена при демонстрации должного уважения к государственной символике России. Теперь снятые флаги положены на хранение в генконсульство РФ в
«Флаги на бывшей российской консульской собственности в
Он имел в виду генеральное консульство и резиденцию генконсула в