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01:37 (мск), источник: ТАСС

Госдеп: флаги в генконсульстве РФ в Сан-Франциско сняли власти США

ВАШИНГТОН, 12 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Флаги России в ее генеральном консульстве в Сан-Франциско (штат Калифорния) сняли представители американских властей.

Источник: AP 2017

Это подтвердил в среду корреспонденту ТАСС сотрудник Госдепартамента.

Он заверил, что эта процедура была проведена при демонстрации должного уважения к государственной символике России. Теперь снятые флаги положены на хранение в генконсульство РФ в Сан-Франциско, заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США.

«Флаги на бывшей российской консульской собственности в Сан-Франциско были спущены при демонстрации должного уважения и безопасно хранятся в каждом здании», — сказал американский дипломат.

Он имел в виду генеральное консульство и резиденцию генконсула в Сан-Франциско.

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