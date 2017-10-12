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01:51 (мск), источник: РИА Новости

Трамп заявил, что мир снова начинает уважать Америку

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Президент Трамп США Дональд Трамп уверен, что его администрация возвращает Америке былое уважение со стороны других держав.

Источник: AP 2017

«Америку снова уважают», — заявил Трамп, выступая в Пенсильвании, отмечая достижения своего правительства.

В подтверждение своих слов он сообщил: «что-то произошло сегодня в стране, которая нас совершенно не уважала. (Оттуда) позвонили с очень-очень важными новостями. Мои генералы сказали мне, что это знак большого уважения, и этого не могло бы произойти год назад».

Трамп не сообщил, о какой стране идет речь. «Вы, вероятно, услышите об этом через несколько дней, но это страна, которая нас не уважала и которая уважает нас сейчас», — заинтриговал аудиторию лидер страны.

«Поверьте, мир снова начинает нас уважать», — сказал Трамп, выступление которого посвящено обещанной им в ходе предвыборной кампании налоговой реформе.

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