Трамп заявил, что мир снова начинает уважать Америку

Источник: AP 2017

«Америку снова уважают», — заявил Трамп, выступая в Пенсильвании, отмечая достижения своего правительства.

В подтверждение своих слов он сообщил: «что-то произошло сегодня в стране, которая нас совершенно не уважала. (Оттуда) позвонили с очень-очень важными новостями. Мои генералы сказали мне, что это знак большого уважения, и этого не могло бы произойти год назад».

Трамп не сообщил, о какой стране идет речь. «Вы, вероятно, услышите об этом через несколько дней, но это страна, которая нас не уважала и которая уважает нас сейчас», — заинтриговал аудиторию лидер страны.