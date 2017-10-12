Более 65% россиян знают о дальневосточном гектаре — замминистра минвостокразвития
Однако, по словам Сергея Качаева, необходимо, чтобы осведомленность граждан о программе переходила в реальные заявки на получение земли.
Однако, по словам Сергея Качаева, необходимо, чтобы осведомленность граждан о программе переходила в реальные заявки на получение земли.
Владивосток, 12 октября, PrimaMedia.
Осведомленность россиян о проекте «Дальневосточный гектар» среди россиян, согласно результатам исследования ВЦИОМ, составляет более 65%, а среди дальневосточников свыше 80%. Об этом сообщил заместитель министра минвостокразвития Сергей Качаев на
«Это хороший результат. Мы знаем, кто берет гектар, для каких целей и что необходимо людям для того, чтобы освоить землю на Дальнем Востоке. И теперь нужно, чтобы осведомленность переходила в заявки на получение земли на Дальнем Востоке — чтобы потенциальный спрос среди граждан РФ был реализован», — сказал Сергей Качаев.
«Индекс промышленного производства в два с половиной раза выше, чем в среднем по стране. Индекс производства в сельском хозяйстве почти в два раза выше. Однако эта положительная динамика пока не оказала влияния не жизни дальневосточников и задача деятельности органов государственной власти состоит в том, чтобы положительные тенденции в экономике оказали влияние на жизнь обычных людей», — отметил замминистра минвостокразвития.
Он добавил, что исследование ВЦИОМ о Дальнем Востоке, которое проводится уже третий раз, стало навигатором общественного мнения о Дальнем Востоке.
«Оно имеет огромное практическое значение для оценки эффективности мер поддержки, которые реализуется в регионе. Оно указывается на проблемы и направляет усилия местных органов власти на их решения, помогает определить приоритеты деятельности федеральных министерств, губернаторов, муниципалитетов», — сказал Сергей Качаев.
Также, по его словам, исследование ВЦИОМ помогло определить наиболее острые проблемы для каждого региона Дальнего Востока. «Например, в Еврейской автономной области это вопросы здравоохранения. При этом просто статистические показатели, такие как количество больниц и