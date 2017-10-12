Глава Приморья поручил Александру Юрову держать отопительный сезон на личном контроле

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Владивосток, 12 октября, PrimaMedia.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко вчера провел совещание по вопросу готовности к началу отопительного сезона в крае. На нем он дал поручение вице-губернатору Александру Юрову держать данный вопрос на личном контроле и убедиться, что тепло в дома людей должно прийти вовремя и в полном объеме, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«По всем районам, где могут возникнуть сложности с подачей топлива, нужно проехать. Важно, чтобы тепло в дома людей пришло вовремя и в полном объеме», — подчеркнул врио губернатора.

Как доложил вице-губернатор Александр Юров, к предстоящей зиме в Приморье готовы 840 котельных.

«Данными мощностями будут отапливаться 1 690 социально значимых объектов и почти 14 тысяч жилых домов», — обозначил он.

Отдельно рассматривался вопрос по отопительному сезону в Находке, где есть определенные сложности. Участники совещания обсудили вопрос организации надлежащего теплоснабжения потребителей, присоединенных к частным котельным.

«На сегодняшний день все котельные Находки готовы к началу отопительного сезона. Частные котельные готовились собственными силами и средствами. Все объекты социальной сферы и все многоквартирные дома также готовы к приему тепла. Отопительный сезон стартует с 15 октября, тепло должно быть подано на объекты соцсферы», — обозначил глава Находкинского городского округа Андрей Горелов.

Напомним, на подготовку отопительного сезона 2017−2018 годов в бюджете Приморья предусмотрено 3,4 млрд рублей. На эти средства будет закуплено топливо для котельных, предоставлены субсидии на компенсацию части расходов теплоснабжающих организаций, проведен капитальный ремонт некоторых объектов, а также построены новые модульные котельные.