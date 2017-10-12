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04:27 (мск), источник: Интерфакс

Посольство России потребовало вернуть флаги РФ на генконсульстве и торгпредстве в США

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU — Посольство России потребовало вернуть на место российские флаги, которые были сняты властями США со зданий российского генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства РФ в Вашингтоне.

Источник: AP 2017

«Мы требуем незамедлительного возврата российских флагов на здания Консульства РФ в Сан-Франциско и Торгпредства РФ в Вашингтоне, предотвращения подобных действий в будущем», — говорится в англоязычном твиттере посольства.

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Ранее пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне сообщил «Интерфаксу», что российские флаги были убраны со здания торгового представительства РФ в Вашингтоне. В дипмиссии «потребовали прекратить провокационные антироссийские действия».

Посольство также выразило решительный протест в связи с тем, что власти США убрали российские флаги с дипломатических объектов РФ в Сан-Франциско.

«Американской стороне направлен решительный протест в связи с тем, что с объектов нашей дипломатической недвижимости в Сан-Франциско, находящихся под контролем властей США, сорваны российские флаги. Рассматриваем это как крайне недружественный шаг», — говорилось в заявлении посольства.

В твиттере посольства размещены фотографии дипломатических объектов без российских флагов.

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