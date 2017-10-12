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07:22 (мск), источник: СуперОмск

Бывший вице-мэр Омска и его соседи проиграли суд за право ходить по двору

В Центральном районном суде завершились слушания по иску жителей дома по Учебной, 90 к администрации Омска.

В число истцов, отметим, вошли бывший вице-мэр Омска Павел Гейдерих, гендиректор АО «Омскэлектро» Петр Пластун и Стрелкова Г. В. — предположительно судья расположенного поблизости Арбитражного суда.

Как ранее писал «СуперОмск», спор вокруг прохода через территорию дома идет уже много лет. Построенный в 1990-х годах дом, названный в народе «судейским», перегородил проход по Съездовской в сторону ул. Жукова и остановки «Казачий базар». Сначала прохожие могли следовать через арку в доме, однако затем ее закрыли калиткой. Чуть позже территорию вокруг дома огородили забором, прихватив тротуар.

Недовольные этим жители соседних домов добились общественных слушаний, по итогам которых администрация города распорядилась установить публичный сервитут, то есть открыть придомовую территорию для прохода. Это распоряжение жители дома по Учебной, 90 и оспорили в суде..

«В материалах дела присутствует план земельного участка под зданием, в котором граница сервитута выделена зоной С1 с примечанием, что данная территория может быть сдана в аренду и не может быть огорожена. Кроме того, в этой бумаге есть подпись председателя ТСЖ Центральный-98″ Белослудцева, где им написано, что на эту территорию ТСЖ не претендует», — прокомментировала жительница соседнего дома Татьяна Безверхая, привлеченная к делу как заинтересованное лицо.

Истцы заявили, что якобы слушания были организованы департаментом имущественных отношений по устной просьбе жительницы соседнего дома без соответствующего заявления. Суд воспринял эти доводы как надуманные и безосновательные, а также прямо оценил ряд аргументов истцов как «голословные».

Жители дома по Учебной, 90 также сетовали на то, что затратили много денег на забор, однако и этот довод суд отклонил, отметив, что устройство дома имеет две сквозные арки для прохода, которые впоследствии были перекрыты.

«Суд отмечает, что в материалах дела имеется схема кадастровой организации микрорайона, 2001 года (л.д. 48, т. 2), из которой однозначно видно, что та часть земельного участка, в отношении которой Администрацией г. Омска был установлен сервитут изначально обозначалась как не подлежащая огораживанию Возможность прохода, установленная обжалуемым постановлением, совершена в интересах неопределенного круга лиц — жителей г. Омска», — говорится в материалах дела.

В итоге, судья Михаил Сафронов, внимательно изучив доводы сторон, пришел к решению отказать в иске. Теперь собственники жилья должны предоставить право всем пешеходам проходить через свой двор, как это было задумано проектировщиками изначально.

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