Трамп назвал Клинтон плохим кандидатом для президентских выборов
Москва. 12 октября. INTERFAX.RU — Демократическая партия США потерпела поражение на президентских выборах 2016 года не
Москва. 12 октября. INTERFAX.RU — Демократическая партия США потерпела поражение на президентских выборах 2016 года не
В интервью телеканалу Fox News, он сказал, что причиной поражения «была не Россия, а их (демократов — ИФ) плохой кандидат».
Трамп отметил, что обвинения России стали «оправданием поражения на выборах, которое использовали демократы».
Демократическую партию США на выборах представляла Хиллари Клинтон.