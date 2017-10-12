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04:36 (мск), источник: Интерфакс

Трамп назвал Клинтон плохим кандидатом для президентских выборов

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU — Демократическая партия США потерпела поражение на президентских выборах 2016 года не из-за так называемого «российского влияния», а из-за того, что партию представлял «плохой кандидат», заявил президент США Дональд Трамп.

Источник: AP 2017

В интервью телеканалу Fox News, он сказал, что причиной поражения «была не Россия, а их (демократов — ИФ) плохой кандидат».

Трамп отметил, что обвинения России стали «оправданием поражения на выборах, которое использовали демократы».

Демократическую партию США на выборах представляла Хиллари Клинтон.

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