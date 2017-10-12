Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Секс сокращает жизнь
В Москве прокомментировали новые требования Турции к России
Как сэкономить на воде и не платить за ненужные услуги ЖКХ
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Всем известный секрет ГолливудаАнджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто и другие актрисы рассказали о насилии и домогательствах со стороны Харви Вайнштейна
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Москва ответит на “пощечину”: СМИ об изменении договора с Турцией
Боевик ИГИЛ случайно снял миг своего уничтожения
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала убытков
В Сирии замечена элитная танковая дивизия - СМИ
Путину подарили щенка
СМИ назвало кандидатов на замену Медведева
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
08:05 (мск), источник: Forbes.kz

Какие бонусы дает паспорт гражданина Казахстана

Казахстан занял 85 место в ежегодном Индексе гражданств мира, показав третий результат среди стран СНГ. Такие выводы представлены в исследовании, проведенном швейцарской компанией The Henley&Partners.

Источник: Reuters

Индекс гражданств мира (The Henley&Partners — Kochenov Quality of Nationality Index, QNI) демонстрирует объективную оценку гражданств разных стран мира. Эксперты ранжировали 195 гражданств по разным показателям за период с 2012 по 2016.

QNI — рейтинг, который учитывает как внутренние (масштаб экономики, развитие человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность), так и внешние (безвизовый доступ для временных поездок и возможность безвизового проживания и работы в других странах) факторы, влияющие на качественные показатели того или иного гражданства.

Первое место в 2016, как и в пяти предыдущих, досталось Германии (82,7%). Второе место разделили Франция и Дания, далее следуют Исландия, Швеция и Норвегия.

В целом десятка лидеров существенно не изменилась с прошлого года. Из нее выбыли Ирландия и Бельгия, на смену которым пришли Испания и Италия. Замыкают список Центральная Африканская Республика (16,3%) и Афганистан (14,6%).

Что касается стран СНГ, в тройку лидеров вошли Россия, Молдавия и Казахстан.

В 2016 Казахстан получил 32,6%, заняв 85 позицию в мировом рейтинге. В прошлом году Казахстан находился на 83 месте, однако показатель был ниже — 31,1%. В целом позиция казахстанского гражданства улучшилась за последние 5 лет на 4%.

По мнению экспертов, Казахстан до конца 2017 продолжит развивать свою безвизовую политику в отношении граждан 45 развитых стран, оставаясь одним из самых открытых государств региона для обладателей паспортов «элитных» гражданств мира.

Гражданство и вид на жительство через инвестиции?

Вопрос альтернативного резидентства стал особенно популярным среди состоятельных людей. Многих привлекает возможность переезда в другую страну, путешествий по миру без визовых ограничений или обучения детей в лучших вузах мира.

Некоторые государства мира предоставляют зарубежным инвесторам возможность оформить вид на жительство (ВНЖ) или гражданство через инвестиции в экономику страны. Такое явление получило название «инвестиционная иммиграция».

У граждан и обладателей ВНЖ появляется возможность безвизового доступа во многие страны мира. Сроки действия ВНЖ гораздо дольше визы (обычно от года до пяти лет). В то же время, гражданство выдается пожизненно. Родственники инвестора также могут получить разрешение на проживание, и получают право переехать за границу на постоянное проживание. Гражданство во многих случаях дает льготный налоговый режим.

Специалисты The Henley & Partners пояснили:

«Каждая страна предлагает свои условия инвестиционных программ. Существуют возвратные и невозвратные варианты инвестиций. Возвратные инвестиции — это инвестиции в недвижимость, государственные облигации, акции компаний, депозиты в банках. Через несколько лет инвестор имеет право продать актив, вернуть вложенные деньги и даже получить прибыль. Программы с таким видом инвестиций есть в Португалии, Испании, Латвии, Великобритании, Канаде, на Мальте, Кипре и в других странах.

Невозвратные инвестиции — это благотворительные взносы в государственные фонды страны. Сумма обозначена в условиях программы. Обычно она меньше, чем сумма в варианте с возвратными инвестициями, однако деньги инвестору не возвращаются. Варианты таких инвестиций есть в программах Карибских стран (Сент-Китса и Невиса, Антигуа и Барбуды, Гренады), Таиланда и др.

Самыми популярными инвестиционными программами получения гражданства, по данным компании, являются программы Мальты (инвестиции от 1,2 млн евро) и Кипра (инвестиции от 2 млн евро). Паспорта этих стран дают право на проживание, работу и обучение во всех 28 странах-участницах Европейского союза.

«Такие карибские страны как Сент-Китс и Невис, Гренада или Антигуа и Барбуда дают возможность получить гражданство в течение нескольких месяцев за инвестиции от $200 тыс. Гражданство этих стран позволяет путешествовать без визы более чем в 130 стран, включая страны Шенгенского соглашения, однако не дает право постоянно жить и работать в Европе.

Европейские страны предлагают получить вид на жительство за инвестиции в среднем 250 тыс. евро — 500 тыс. евро (Латвия, Португалия, Испания, Мальта, Кипр). Отдельно стоят программы Великобритании с инвестициями от 2 млн фунтов или Швейцарии с необходимостью уплачивать аккордный налог. Популярная программа Канады устанавливает ежегодные квоты на количество заявителей. При выборе программы следует учесть требования страны к физическому нахождению на ее территории, возможность последующего получения гражданства и условия получения налогового резиденства, — отметили в компании.

К чему присмотреться?

О том, что многочисленные программы пользуются успехом у соискателей, говорят цифры. К примеру, власти Кипра за 4 года — с 2013 — заработали на программе «гражданство через инвестиции» $4 млрд.

Старейшую программу по получению ВНЖ предлагает Латвия. Многие инвесторы бывшего СССР выбирают программу именно этого государства из-за ее относительной дешевизны и потому, что все дела здесь можно вести на русском языке.

Самый быстрый и простой способ получения латвийского ВНЖ — это оформление займа на 300 тыс. евро сроком на 5 лет. При этом уплачивается государственная пошлина в 25 тыс. евро. Можно получить латвийский вид на жительство, купив недвижимость стоимостью более 250 тыс. евро или открыв бизнес в этой стране на сумму более 150 тыс. евро.

— Некоторые инвесторы выбирают моря потеплее Балтийского и смотрят в сторону «райских островов». Ряд европейских государств имеют свои заморские территории, где действуют интересные предложения, — обратил внимание соучредитель Nousproperty.com Сергей Чернаков.

Например, на испанских Канарских островах есть возможность приобрести недвижимость и воспользоваться преимуществами того, что острова находятся в особой экономической зоне (ОЭЗ) Испании. Эксперты по испанской недвижимости Nousproperty.com рассказали Forbes.kz, что ОЭЗ предполагает, помимо налоговых льгот, много других плюсов, в том числе более низкие цены на недвижимость, чем на материке.

Самым популярным островом архипелага, который включает в себя 12 островов, является Тенерифе. В целом в Испании созданы четыре экономические зоны, имеющие различные таможенные, налоговые и экономические льготы: в Барселоне, Кадисе, Виго и на Канарах.

Покупка недвижимости на Канарских островах даже за несколько десятков тысяч евро позволяет находиться на территории Евросоюза до 180 дней в году, а позднее оформить вид на жительство. Если же приобрести на Тенерифе недвижимость за 500 тыс. евро, то ВНЖ предоставляется автоматически, при условии предоставления всех необходимых документов.

Сергей Чернаков пояснил:

— В Испании нет ограничений на покупку недвижимости иностранцами. Спустя год ВНЖ можно продлить на два года, затем снова на два, но уже с правом на работу, потом на пять лет, после чего можно претендовать на постоянное место жительства и получение гражданства. Испанские банки выдают иностранным гражданам кредиты на покупку недвижимости под 3−5% годовых, получить можно до 60% от стоимости объекта на 25 лет. Вид на жительство в Испании без права трудовой деятельности не запрещает открытие собственного бизнеса, осуществление найма работников и развитие предпринимательской деятельности. Таким образом, возложив управление фирмой на менеджера, сам владелец получает право на получение и использование прибыли от ее деятельности.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Тенге продолжает укрепляться по отношению к доллару
Маккейн: команда Трампа затягивает реализацию санкций против РФ
Посольство требует вернуть флаг России на генконсульстве в США
Минфин отказал Минобороны в повышении жалования военным
Число жертв пожаров на севере Калифорнии увеличилось до 23
Трамп: «Америку снова уважают»
ЦБ не сможет вернуть средства от санации «Открытия» и Бинбанка
Умерла советская и грузинская актриса Лика Кавжарадзе
Спорт
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Объем выдачи ипотеки растет
В Петербурге оказались под угрозой магазины в жилых домах
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь