Какие бонусы дает паспорт гражданина Казахстана

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Индекс гражданств мира (The Henley&Partners — Kochenov Quality of Nationality Index, QNI) демонстрирует объективную оценку гражданств разных стран мира. Эксперты ранжировали 195 гражданств по разным показателям за период с 2012 по 2016.

QNI — рейтинг, который учитывает как внутренние (масштаб экономики, развитие человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность), так и внешние (безвизовый доступ для временных поездок и возможность безвизового проживания и работы в других странах) факторы, влияющие на качественные показатели того или иного гражданства.

Первое место в 2016, как и в пяти предыдущих, досталось Германии (82,7%). Второе место разделили Франция и Дания, далее следуют Исландия, Швеция и Норвегия.

В целом десятка лидеров существенно не изменилась с прошлого года. Из нее выбыли Ирландия и Бельгия, на смену которым пришли Испания и Италия. Замыкают список Центральная Африканская Республика (16,3%) и Афганистан (14,6%).

Что касается стран СНГ, в тройку лидеров вошли Россия, Молдавия и Казахстан.

В 2016 Казахстан получил 32,6%, заняв 85 позицию в мировом рейтинге. В прошлом году Казахстан находился на 83 месте, однако показатель был ниже — 31,1%. В целом позиция казахстанского гражданства улучшилась за последние 5 лет на 4%.

По мнению экспертов, Казахстан до конца 2017 продолжит развивать свою безвизовую политику в отношении граждан 45 развитых стран, оставаясь одним из самых открытых государств региона для обладателей паспортов «элитных» гражданств мира.

Гражданство и вид на жительство через инвестиции?

Вопрос альтернативного резидентства стал особенно популярным среди состоятельных людей. Многих привлекает возможность переезда в другую страну, путешествий по миру без визовых ограничений или обучения детей в лучших вузах мира.

Некоторые государства мира предоставляют зарубежным инвесторам возможность оформить вид на жительство (ВНЖ) или гражданство через инвестиции в экономику страны. Такое явление получило название «инвестиционная иммиграция».

У граждан и обладателей ВНЖ появляется возможность безвизового доступа во многие страны мира. Сроки действия ВНЖ гораздо дольше визы (обычно от года до пяти лет). В то же время, гражданство выдается пожизненно. Родственники инвестора также могут получить разрешение на проживание, и получают право переехать за границу на постоянное проживание. Гражданство во многих случаях дает льготный налоговый режим.

Специалисты The Henley & Partners пояснили:

«Каждая страна предлагает свои условия инвестиционных программ. Существуют возвратные и невозвратные варианты инвестиций. Возвратные инвестиции — это инвестиции в недвижимость, государственные облигации, акции компаний, депозиты в банках. Через несколько лет инвестор имеет право продать актив, вернуть вложенные деньги и даже получить прибыль. Программы с таким видом инвестиций есть в Португалии, Испании, Латвии, Великобритании, Канаде, на Мальте, Кипре и в других странах.

Невозвратные инвестиции — это благотворительные взносы в государственные фонды страны. Сумма обозначена в условиях программы. Обычно она меньше, чем сумма в варианте с возвратными инвестициями, однако деньги инвестору не возвращаются. Варианты таких инвестиций есть в программах Карибских стран (Сент-Китса и Невиса, Антигуа и Барбуды, Гренады), Таиланда и др.

Самыми популярными инвестиционными программами получения гражданства, по данным компании, являются программы Мальты (инвестиции от 1,2 млн евро) и Кипра (инвестиции от 2 млн евро). Паспорта этих стран дают право на проживание, работу и обучение во всех 28 странах-участницах Европейского союза.

«Такие карибские страны как Сент-Китс и Невис, Гренада или Антигуа и Барбуда дают возможность получить гражданство в течение нескольких месяцев за инвестиции от $200 тыс. Гражданство этих стран позволяет путешествовать без визы более чем в 130 стран, включая страны Шенгенского соглашения, однако не дает право постоянно жить и работать в Европе.

Европейские страны предлагают получить вид на жительство за инвестиции в среднем 250 тыс. евро — 500 тыс. евро (Латвия, Португалия, Испания, Мальта, Кипр). Отдельно стоят программы Великобритании с инвестициями от 2 млн фунтов или Швейцарии с необходимостью уплачивать аккордный налог. Популярная программа Канады устанавливает ежегодные квоты на количество заявителей. При выборе программы следует учесть требования страны к физическому нахождению на ее территории, возможность последующего получения гражданства и условия получения налогового резиденства, — отметили в компании.

К чему присмотреться?

О том, что многочисленные программы пользуются успехом у соискателей, говорят цифры. К примеру, власти Кипра за 4 года — с 2013 — заработали на программе «гражданство через инвестиции» $4 млрд.

Старейшую программу по получению ВНЖ предлагает Латвия. Многие инвесторы бывшего СССР выбирают программу именно этого государства из-за ее относительной дешевизны и потому, что все дела здесь можно вести на русском языке.

Самый быстрый и простой способ получения латвийского ВНЖ — это оформление займа на 300 тыс. евро сроком на 5 лет. При этом уплачивается государственная пошлина в 25 тыс. евро. Можно получить латвийский вид на жительство, купив недвижимость стоимостью более 250 тыс. евро или открыв бизнес в этой стране на сумму более 150 тыс. евро.

— Некоторые инвесторы выбирают моря потеплее Балтийского и смотрят в сторону «райских островов». Ряд европейских государств имеют свои заморские территории, где действуют интересные предложения, — обратил внимание соучредитель Nousproperty.com Сергей Чернаков.

Например, на испанских Канарских островах есть возможность приобрести недвижимость и воспользоваться преимуществами того, что острова находятся в особой экономической зоне (ОЭЗ) Испании. Эксперты по испанской недвижимости Nousproperty.com рассказали Forbes.kz, что ОЭЗ предполагает, помимо налоговых льгот, много других плюсов, в том числе более низкие цены на недвижимость, чем на материке.

Самым популярным островом архипелага, который включает в себя 12 островов, является Тенерифе. В целом в Испании созданы четыре экономические зоны, имеющие различные таможенные, налоговые и экономические льготы: в Барселоне, Кадисе, Виго и на Канарах.

Покупка недвижимости на Канарских островах даже за несколько десятков тысяч евро позволяет находиться на территории Евросоюза до 180 дней в году, а позднее оформить вид на жительство. Если же приобрести на Тенерифе недвижимость за 500 тыс. евро, то ВНЖ предоставляется автоматически, при условии предоставления всех необходимых документов.

Сергей Чернаков пояснил: