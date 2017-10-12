Обманутые приморские дольщики заявят о своей проблеме Андрею Тарасенко

14 октября во Владивостоке состоится митинг обманутых дольщиков: граждане намерены заявить о своей проблеме новому врио губернатора Андрею Тарасенко, сообщает РИА VladNews. Проведение митинга одобрено на 11 часов утра около Дома молодежи (организаторы — дольщики — просили разрешить провести митинг на Привокзальной площади, но там в это время планируется другое публичное мероприятие).