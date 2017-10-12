Экс-депутату Думы Иркутска Олегу Геевскому продлили домашний арест до 7 января 2018 года
Такое решение принял суд.
Такое решение принял суд.
Бывшему депутату Думы Иркутска Олегу Геевскому, в отношении которого возбуждены уголовные дела о земельных махинациях в Иркутском районе, продлили срок содержания под домашним арестом до 7 января 2018 года. Соответствующее решение вынес Кировский районный суд. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Напомним, обыски по делу «лыжни ИрГАУ» проводились в августе 2014 года в администрации Иркутского района и вузе, а также в фирме
Фактом выделения федеральной земли под ДНТ заинтересовалась прокуратура Иркутской области. В результате надзорное ведомство опротестовало выделение земли под 12 ДНТ.
В январе 2017 года следователями в отношении Олега Геевского было возбуждено три уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) за незаконное приобретении прав на земельные участки, принадлежащие собственности РФ, а также в постоянном (бессрочном) пользовании ФГБОУ ВПО «Иркутская государственная сельскохозяйственная академия» через получение дачными некоммерческими товариществами, в том числе ДНТ «Мысовое» и ДНТ «Дубрава», которые могли быть совершены в составе организованной группы с бывшим ректором ФГБОУ ВПО «ИрГСХА» Геннадием Такаландзе, бывшим мэром Иркутского районного муниципального образования Игорем Наумовым и иными лицами с использованием ими своего служебного положения в особо крупном размере.
Свыше 1 тысячи свидетелей допрошено по уголовному дело о земельных махинациях в Иркутском районе, фигурантами которого являются