Блоку внутренней политики Приморья подобрали нового куратора

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 12 октября, PrimaMedia.

Должность вице-губернатора по внутренней политике Приморского края может занять человек, которого считают достаточно близким к команде полпреда президента РФ в ДФО. Как стало известно ИА PrimaMedia от источников в приморском «белом доме», согласование на этот пост проходит Дмитрий Братыненко. Это назначение станет первым в сменяемой команде главы региона. На выборах 2017 года Братыненко работал в Приморье, в частности, занимался кампанией во Владивостоке и отвечал в штабе за взаимодействие с полпредством. Первоочередной задачей нового руководителя внутриполитического блока станет подготовка к выборам президента РФ.

Напомним, 7 октября врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко сообщил о первых кадровых решениях в вице-губернаторском блоке. В их числе — решение по блоку внутренней политики.

По информации источников ИА PrimaMedia, на вакантную позицию уже проходит согласование Дмитрий Братыненко. Как правило, проверка занимает немалое время — вплоть до нескольких месяцев.

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С большой долей вероятности, именно он и будет назначен на должность. В Приморье Дмитрий Братыненко человек новый, но приморская повестка ему известна. На прошедших в этом году муниципальных выборах он отвечал за кампанию кандидатов-списочников «Единой России» и был ответственным за взаимодействие с полпредством.

У нового вице-губернатора по внутренней политике изменится круг полномочий.

Основной задачей на ближайший период станет подготовка к выборам президента РФ.

Для Братыненко Дальний Восток — регион хорошо знакомый, несмотря на то, что сам он является выходцем из Самары. Дмитрий Братыненко родился 6 октября 1971 года. Окончил Самарский государственный технический университет по специальности химическая технология органических веществ, с присуждением квалификации инженера. Занимался коммерческими проектами в сфере сельского хозяйства и нефтепереработки.

В 2004 году сам прошел горнило выборов и стал депутатом Думы Самары, где возглавил бюджетный комитет. Через год перешел на работу в администрацию Самарской области, где занял пост заместителя руководителя аппарата правительства области — руководителя департамента по организации процессов управления и административной реформы, развития местного самоуправления. После непродолжительное время работал в Воронежской области на посту первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства региона.

В августе 2009 года был назначен на должность советника губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, в январе 2010-го — на должность первого заместителя руководителя аппарата, с мая 2011 года назначен и.о. главы аппарата губернатора и правительства Сахалинской области, а в декабре избавился от приставки и.о.

При нем и с его непосредственным участием, к слову, на Сахалине прошла административная реформа, и с 1 января 2010 года в регионе к работе приступила новая структура — региональное правительство.

1 апреля 2014 года ИА SakhalinMedia сообщило о том, что Дмитрий Братыненко уходит в отставку. Его уход стал одним из самых громких на Сахалине. Причины назывались разные. Сам Дмитрий Братыненко тогда прокомментировал, что «это собственное желание, которое согласовано с губернатором», а также сказал о необходимости «трамплина с политической деятельности на хозяйственную, чтобы не потерять навыки».

Стоит отметить, что Дмитрий Братыненко единственный чиновник из команды Александра Хорошавина, кто не попал под удар после отставки губернатора. К нему не было вопросов.

В 2015 году он вернулся на родину, где получил пост первого вице-мэра в администрации Самары. В должности проработал недолго и ушел, как говорится, «в поля», работал на выборах, в том числе в Перми, на родине полпреда.

Дмитрий Братыненко имеет госнаграды. В декабре 2013 года полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вручил ему почетную грамоту президента РФ.