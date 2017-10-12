Блоку внутренней политики Приморья подобрали нового куратора
Согласование на должность
Согласование на должность
Владивосток, 12 октября, PrimaMedia.
Должность
По информации источников ИА PrimaMedia, на вакантную позицию уже проходит согласование Дмитрий Братыненко. Как правило, проверка занимает немалое время — вплоть до нескольких месяцев.
Политический ревизор Трутнева едет во Владивосток тушить предвыборные конфликты.
С большой долей вероятности, именно он и будет назначен на должность. В Приморье Дмитрий Братыненко человек новый, но приморская повестка ему известна. На прошедших в этом году муниципальных выборах он отвечал за кампанию
У нового
Основной задачей на ближайший период станет подготовка к выборам президента РФ.
Для Братыненко Дальний Восток — регион хорошо знакомый, несмотря на то, что сам он является выходцем из Самары. Дмитрий Братыненко родился 6 октября 1971 года. Окончил Самарский государственный технический университет по специальности химическая технология органических веществ, с присуждением квалификации инженера. Занимался коммерческими проектами в сфере сельского хозяйства и нефтепереработки.
В 2004 году сам прошел горнило выборов и стал депутатом Думы Самары, где возглавил бюджетный комитет. Через год перешел на работу в администрацию Самарской области, где занял пост заместителя руководителя аппарата правительства области — руководителя департамента по организации процессов управления и административной реформы, развития местного самоуправления. После непродолжительное время работал в Воронежской области на посту первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства региона.
В августе 2009 года был назначен на должность советника губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, в январе 2010-го — на должность первого заместителя руководителя аппарата, с мая 2011 года назначен и.о. главы аппарата губернатора и правительства Сахалинской области, а в декабре избавился от приставки и.о.
При нем и с его непосредственным участием, к слову, на Сахалине прошла административная реформа, и с 1 января 2010 года в регионе к работе приступила новая структура — региональное правительство.
1 апреля 2014 года ИА SakhalinMedia сообщило о том, что Дмитрий Братыненко уходит в отставку. Его уход стал одним из самых громких на Сахалине. Причины назывались разные. Сам Дмитрий Братыненко тогда прокомментировал, что «это собственное желание, которое согласовано с губернатором», а также сказал о необходимости «трамплина с политической деятельности на хозяйственную, чтобы не потерять навыки».
В 2015 году он вернулся на родину, где получил пост первого
Дмитрий Братыненко имеет госнаграды. В декабре 2013 года полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вручил ему почетную грамоту президента РФ.
Из интересных фактов можно отметить любовь Дмитрия Федоровича к хоккею. Он играет в ночной хоккейной лиге и неоднократно участвовал в матчах с президентом РФ. Мастер спорта по боксу. Являлся