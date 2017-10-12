Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
СМИ узнали о борьбе за пост Медведева и кандидатах на это место
Как сэкономить на воде и не платить за ненужные услуги ЖКХ
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Всем известный секрет ГолливудаАнджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто и другие актрисы рассказали о насилии и домогательствах со стороны Харви Вайнштейна
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
СМИ: Николай Басков заявил о своем уходе со сцены
Больной раком Задорнов сказал фанатам о здоровье
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала таких убытков
СМИ: Киркоров помолодел на 10 лет, сделав стрижку
Спрос на аренду квартир снова рухнул
Регионы могут остаться без строителей
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
20Референдум в Каталонии
06:06 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Блоку внутренней политики Приморья подобрали нового куратора

Согласование на должность вице-губернатора проходит экс-руководитель аппарата губернатора и администрации Сахалина.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 12 октября, PrimaMedia.

Должность вице-губернатора по внутренней политике Приморского края может занять человек, которого считают достаточно близким к команде полпреда президента РФ в ДФО. Как стало известно ИА PrimaMedia от источников в приморском «белом доме», согласование на этот пост проходит Дмитрий Братыненко. Это назначение станет первым в сменяемой команде главы региона. На выборах 2017 года Братыненко работал в Приморье, в частности, занимался кампанией во Владивостоке и отвечал в штабе за взаимодействие с полпредством. Первоочередной задачей нового руководителя внутриполитического блока станет подготовка к выборам президента РФ.

Напомним, 7 октября врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко сообщил о первых кадровых решениях в вице-губернаторском блоке. В их числе — решение по блоку внутренней политики.

По информации источников ИА PrimaMedia, на вакантную позицию уже проходит согласование Дмитрий Братыненко. Как правило, проверка занимает немалое время — вплоть до нескольких месяцев.

Политический ревизор Трутнева едет во Владивосток тушить предвыборные конфликты.

С большой долей вероятности, именно он и будет назначен на должность. В Приморье Дмитрий Братыненко человек новый, но приморская повестка ему известна. На прошедших в этом году муниципальных выборах он отвечал за кампанию кандидатов-списочников «Единой России» и был ответственным за взаимодействие с полпредством.

У нового вице-губернатора по внутренней политике изменится круг полномочий.

Основной задачей на ближайший период станет подготовка к выборам президента РФ.

Для Братыненко Дальний Восток — регион хорошо знакомый, несмотря на то, что сам он является выходцем из Самары. Дмитрий Братыненко родился 6 октября 1971 года. Окончил Самарский государственный технический университет по специальности химическая технология органических веществ, с присуждением квалификации инженера. Занимался коммерческими проектами в сфере сельского хозяйства и нефтепереработки.

В 2004 году сам прошел горнило выборов и стал депутатом Думы Самары, где возглавил бюджетный комитет. Через год перешел на работу в администрацию Самарской области, где занял пост заместителя руководителя аппарата правительства области — руководителя департамента по организации процессов управления и административной реформы, развития местного самоуправления. После непродолжительное время работал в Воронежской области на посту первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства региона.

В августе 2009 года был назначен на должность советника губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, в январе 2010-го — на должность первого заместителя руководителя аппарата, с мая 2011 года назначен и.о. главы аппарата губернатора и правительства Сахалинской области, а в декабре избавился от приставки и.о.

При нем и с его непосредственным участием, к слову, на Сахалине прошла административная реформа, и с 1 января 2010 года в регионе к работе приступила новая структура — региональное правительство.

1 апреля 2014 года ИА SakhalinMedia сообщило о том, что Дмитрий Братыненко уходит в отставку. Его уход стал одним из самых громких на Сахалине. Причины назывались разные. Сам Дмитрий Братыненко тогда прокомментировал, что «это собственное желание, которое согласовано с губернатором», а также сказал о необходимости «трамплина с политической деятельности на хозяйственную, чтобы не потерять навыки».

Стоит отметить, что Дмитрий Братыненко единственный чиновник из команды Александра Хорошавина, кто не попал под удар после отставки губернатора. К нему не было вопросов.

В 2015 году он вернулся на родину, где получил пост первого вице-мэра в администрации Самары. В должности проработал недолго и ушел, как говорится, «в поля», работал на выборах, в том числе в Перми, на родине полпреда.

Дмитрий Братыненко имеет госнаграды. В декабре 2013 года полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вручил ему почетную грамоту президента РФ.

Из интересных фактов можно отметить любовь Дмитрия Федоровича к хоккею. Он играет в ночной хоккейной лиге и неоднократно участвовал в матчах с президентом РФ. Мастер спорта по боксу. Являлся вице-президентом федерации по боксу Самарской области. Женат.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Мастерская «ПроМакет»: как команда архитекторов создает маленькие большие проекты
Ссора из-за избы: экс-супруга сына главы района в Приморье пошла в суд
Маккейн: команда Трампа затягивает реализацию санкций против РФ
Посольство требует вернуть флаг России на генконсульстве в США
Минфин отказал Минобороны в повышении жалования военным
Число жертв пожаров на севере Калифорнии увеличилось до 23
Трамп: «Америку снова уважают»
ЦБ не сможет вернуть средства от санации «Открытия» и Бинбанка
Умерла советская и грузинская актриса Лика Кавжарадзе
Спорт
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Объем выдачи ипотеки растет
В Петербурге оказались под угрозой магазины в жилых домах
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь