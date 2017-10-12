Узбекистан и Таджикистан создадут Деловой совет

Источник: Podrobno.uz

По словам главы ТПП Узбекистана Адхама Икрамова, эта структура даст возможность предпринимателям двух стран, в частности, малому и среднему бизнесу, а также крупным предприятиям эффективно развивать двустороннее торгово-экономическое сотрудничество.

Всего на форуме было подписано свыше 20 контрактов и 6 меморандумов, которые направлены на углубление взаимоотношений и сотрудничества двух стран после столь затянувшегося перерыва.

Отметим, что в бизнес-форуме приняли участие около 500 представителей крупных узбекских и таджикских предприятий. Они заняты в таких направлениях, как нефтегазовый сектор, промышленность и стройиндустрия, транспортная отрасль, добыча полезных ископаемых, агропромышленный комплекс, фармакология, легпром, здравоохранение, образование, наука и техника, туризм и другие сферы.

Цель мероприятия — содействие налаживанию и расширению торговых связей между предпринимателями двух стран, рост количества новых совместных предприятий и увеличение двустороннего товарооборота.