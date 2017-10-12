Вопрос о депутатских зарплатах сняли с обсуждения думы Владивостока

Источник: VLADNEWS

Вопрос о депутатских зарплатах не рассматривался сегодня, 12 октября, на первом по существу заседании думы Владивостока нового созыва, как планировалось ранее. Вопрос «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 10.05.2006 № 35-МПА «Положение об оплате труда депутатов Думы города Владивостока, главы города Владивостока» (в трех чтениях) (от 04.10.2017 № 1-ПР) был внесен в повестку очередного заседания, но, как сообщил корреспондент РИА VladNews из зала заседаний, председатель думы Андрей Брик предложил снять вопрос по причине «недоработанности».

Как сообщил источник агентства в думе Владивостока, несколько депутатов решили «тихо» внести изменения, однако информация просочилась в СМИ, откуда о ней узнали остальные народные избранники. Ранее на заседании комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности экс-спикер думы Елена Новицкая, не будучи членом комитета, внесла поправки, касающеся повышения окладов председателя и двух его заместителей (одним из которых она теперь является) «с голоса» и сразу в трех чтениях. Члены комитета, видимо, не смели перечить бывшему председателю думы и прогословали «за».

Как мотивировала свое предложение Елена Новицкая, депутаские оклады не повышались уже 10 лет и составляют 10−15 тысяч рублей. При этом умолчав о том, что оклад составляет лишь примерно десятую часть зарплаты, которая складывается после всех «накруток».