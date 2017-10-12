Вопрос о депутатских зарплатах сняли с обсуждения думы Владивостока
Начинать работу с повышения собственных окладов посчитали дурным тоном.
Начинать работу с повышения собственных окладов посчитали дурным тоном.
Вопрос о депутатских зарплатах не рассматривался сегодня, 12 октября, на первом по существу заседании думы Владивостока нового созыва, как планировалось ранее. Вопрос «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от
Как сообщил источник агентства в думе Владивостока, несколько депутатов решили «тихо» внести изменения, однако информация просочилась в СМИ, откуда о ней узнали остальные народные избранники. Ранее на заседании комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности
Как мотивировала свое предложение Елена Новицкая, депутаские оклады не повышались уже 10 лет и составляют 10−15 тысяч рублей. При этом умолчав о том, что оклад составляет лишь примерно десятую часть зарплаты, которая складывается после всех «накруток».
Отметим, что зарплату в думе владивостока имеет право получать только 10 процентов от численности депутатского корпуса, или три человека. В прошлом созыве думы на зарплате находился председатель Елена Новицкая и два депутата, работающие на неосвобожденной основе, — Александр Приходько и Ольга Забелина. О размере зарплаты можно судить по сведениям о доходах, размещенных на сайте думы в открытом доступе. Так, рядовой депутат Приходько имел зарплату в размере 95−100 тысяч рублей в месяц.