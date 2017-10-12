Андрей Травников не исключил возможность отмены мусорной концессии

— Концессию по мусоросортировочному заводу и полигону, вполне возможно, придется отменять, или переформатировать, — сказал Андрей Травников. — Кроме вопросов, которые есть у депутатов и жителей, вопросов экономического характера, финансовых условий соглашения, есть и существенное законодательное ограничение. Как выяснилось, один из земельных участков, который выделили под строительство полигона, попадает в ограничительную зону аэродрома. Как мне докладывают коллеги, этот вопрос достаточно сложно решить, это будет существенным препятствием для проекта.

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С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что Новосибирск — огромный мегаполис, растущий город и проблему утилизации бытовых отходов все равно придется решать. Причем, желательно, чтобы это был современный способ утилизации. Времени на принятие решений остается не так много.

Накануне, десятого октября, врио губернатора было направлено открытое письмо от местных общественников, в котором говорится о необходимости расторжения концессионного соглашения по коммунальным отходам с компанией «Экология-Новосибирск».

Напомним, что соглашение между правительством Новосибирской области и ООО «Экология-Новосибирск» было заключено в июле 2016 года. Проект предполагал реализацию концессионного соглашения по созданию и эксплуатации комплекса по сортировке, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов. Соглашение, заключенное сроком на 40 лет, предусматривает строительство в регионе двух высокотехнологичных мусоросортировочных заводов и двух полигонов захоронения отходов, что позволит создать принципиально новую систему сбора, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов в Новосибирской области.

Проект мусорной концессии с самого начала активно критиковался рядом общественных организаций и депутатов Законодательного собрания области. Экс-губернатор Владимир Городецкий счел необходимым провести «перезагрузку» всего проекта с тщательным анализом его юридических, финансово-экономических и технологических параметров и учетом общественного мнения. Результатом этой работы должно стать внесение согласованных сторонами изменений в подписанное концессионное соглашение.

Девятого октября на первом брифинге Андрея Травникова, по окончании церемонии его официального представления в качестве врио губернатора, журналисты не обошли стороной вопрос отношения нового руководителя области к резонансным проектам в регионе, в том числе проекту концессионного соглашения по строительству мусоросортировочных заводов.

— Конечно же, я ознакомился с самыми острыми, резонансными проблемами региона. Безусловно, буду переоценивать решение многих вопросов, которые сегодня стоят на повестке, — ответил тогда Андрей Травников. — Со временем выскажу новые предложения. Ряд задач, которые стоят и перед Новосибирском, и перед областью придется решать. В том числе задачу по организации современного способа утилизации мусора).