Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Одежда Медведева, привлекавшая внимание общественности
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Президент Туркмении подарил Путину алабая
Мадрид поставил Каталонии ультиматум Независимость Каталонии отложили: как это встретили жители региона и упустил ли момент Пучдемон
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Определилась судьба передачи «Жди меня»
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Военные Ливии открыли огонь по кораблю из Крыма - СМИ
Боевик ИГИЛ случайно снял миг своего уничтожения
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала таких убытков
СМИ: Киркоров помолодел на 10 лет, сделав стрижку
Объем выдачи ипотеки растет
Спрос на аренду квартир снова рухнул
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
20Референдум в Каталонии
07:24 (мск), источник: Podrobno.uz

Узбекистан и Россия намерены подписать план двустороннего сотрудничества в военной сфере

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На заседании Совета министров обороны государств-участников стран СНГ военные ведомства Узбекистана и России планируют подписать план двустороннего сотрудничества на 2018 год.

Источник: Podrobno.uz

По словам военного атташе Посольства РФ в Узбекистане Сергея Чернышева, в этом плане, в частности, предусматривается проведение новых учений между военнослужащими двух стран.

«Сейчас мы выходим на подписание плана двустороннего сотрудничества между министерствами обороны наших стран на следующий год. Его планируют подписать главы военных ведомств в ходе встречи в Душанбе на площадке СМО СНГ», — проинформировал атташе.

Отметим, что министр обороны Узбекистана генерал-майор Абдусалом Азизов 11—13 октября 2017 года посетит Таджикистан. Визит главы Минобороны в соседнюю республику станет первым за годы независимости.

Азизов примет участие в заседании Совета министров обороны государств-участников стран СНГ. Он также встретится с руководством Минобороны Таджикистана и другими высокопоставленными чиновниками силового блока правительства.

С 3 по 7 октября в Узбекистане на полигоне «Фориш» проходили совместные узбекско-российские тактические учения. В них приняли участие порядка 400 военнослужащих и офицеров с обеих сторон. В перспективе Москва и Ташкент планируют развивать связи по оборонной линии, в том числе в формате подобных учений.

Присоединяйтесь к группе «Новости Узбекистана» в «Одноклассниках» и будьте в курсе самых последних новостей и событий.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Узбекистан и Россия намерены подписать план двустороннего сотрудничества в военной сфере
Узбекистан и Таджикистан создадут Деловой совет
Маккейн: команда Трампа затягивает реализацию санкций против РФ
Посольство требует вернуть флаг России на генконсульстве в США
Минфин отказал Минобороны в повышении жалования военным
Число жертв пожаров на севере Калифорнии увеличилось до 23
Трамп: «Америку снова уважают»
ЦБ не сможет вернуть средства от санации «Открытия» и Бинбанка
Умерла советская и грузинская актриса Лика Кавжарадзе
Спорт
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Минстрой намерен искоренить УК со схожими названиями
Названы российские регионы с самым дешевым жильем для туристов
Объем выдачи ипотеки растет
Объявили конкурс проектов стандартного жилья
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь