Узбекистан и Россия намерены подписать план двустороннего сотрудничества в военной сфере
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На заседании Совета министров обороны
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На заседании Совета министров обороны
По словам военного атташе Посольства РФ в Узбекистане Сергея Чернышева, в этом плане, в частности, предусматривается проведение новых учений между военнослужащими двух стран.
«Сейчас мы выходим на подписание плана двустороннего сотрудничества между министерствами обороны наших стран на следующий год. Его планируют подписать главы военных ведомств в ходе встречи в Душанбе на площадке СМО СНГ», — проинформировал атташе.
Отметим, что министр обороны Узбекистана
Азизов примет участие в заседании Совета министров обороны
С 3 по 7 октября в Узбекистане на полигоне «Фориш» проходили совместные
Присоединяйтесь к группе «Новости Узбекистана» в «Одноклассниках» и будьте в курсе самых последних новостей и событий.