Жителей Хабаровского края вкусно покормят в честь дня рождения региона

Источник: Восток Медиа

Праздники, спортивные соревнования и бесплатная еда запомнятся жителям Хабаровского края в день рождения региона. Запланированные на 79-летие малой родины мероприятия подойдут как для школьников, так и для возрастного поколения.

В каждом районе — своя программа. В Хабаровске с 18 по 20 октября в универсальном спорткомплексе пройдут всероссийские соревнования по вольной борьбе. В Комсомольске-на-Амуре 18 октября состоятся состязания по горному бегу. Одновременно жители Амурского района посоревнуются в скалолазании. В Бикинском работающая молодёжь примет участие в игре «Молодёжный форсаж», а девушки смогут побороться за звание «Автоледи 2017». В Нанайском пройдут конференции «Край родной, навек любимый» и конкурс профмастерства. Жители Солнечного района продегустируют национальные блюда на выставки-презентации в рамках проекта «Кухня без границ».

Старшее поколение может посетить праздничные вечера и концерты в домах ветеранов, социальных учреждениях и в местных домах культуры, сообщает пресс-служба правительства края.

Широкую географию 21 октября будет иметь семейный автоквест «Попутчики-2017». Участие в акции примут жители Комсомольского, Амурского и Солнечного районов. Они проверят познания по истории и географии Комсомольска, а также знаменитых земляках.

Также в честь торжества по краю пройдут благотворительные молодёжные и ветеранские акции.