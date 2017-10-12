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07:46 (мск), источник: Восток Медиа

Жителей Хабаровского края вкусно покормят в честь дня рождения региона

Праздничные мероприятия пройдут по всей территории от Охотска до Бикина.

Источник: Восток Медиа

Праздники, спортивные соревнования и бесплатная еда запомнятся жителям Хабаровского края в день рождения региона. Запланированные на 79-летие малой родины мероприятия подойдут как для школьников, так и для возрастного поколения.

В каждом районе — своя программа. В Хабаровске с 18 по 20 октября в универсальном спорткомплексе пройдут всероссийские соревнования по вольной борьбе. В Комсомольске-на-Амуре 18 октября состоятся состязания по горному бегу. Одновременно жители Амурского района посоревнуются в скалолазании. В Бикинском работающая молодёжь примет участие в игре «Молодёжный форсаж», а девушки смогут побороться за звание «Автоледи 2017». В Нанайском пройдут конференции «Край родной, навек любимый» и конкурс профмастерства. Жители Солнечного района продегустируют национальные блюда на выставки-презентации в рамках проекта «Кухня без границ».

Старшее поколение может посетить праздничные вечера и концерты в домах ветеранов, социальных учреждениях и в местных домах культуры, сообщает пресс-служба правительства края.

Широкую географию 21 октября будет иметь семейный автоквест «Попутчики-2017». Участие в акции примут жители Комсомольского, Амурского и Солнечного районов. Они проверят познания по истории и географии Комсомольска, а также знаменитых земляках.

Также в честь торжества по краю пройдут благотворительные молодёжные и ветеранские акции.

В день основания региона, 20 октября, в краевом музыкальном театре пройдёт торжественное собрание. Губернатор края Вячеслав Шпорт поощрит лучших представителей региона — вручит почётные знаки: «За заслуги им. Н. Н. Муравьева-Амурского», «Заслуженный ветеран», «Материнская слава».

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