ХАМАС объявило о новых договоренностях с ФАТХ о межпалестинском примирении

Источник: AP 2017

Он пообещал, что детали соглашения будут представлены позднее в четверг на пресс-конференции в Каире.

«Обе стороны проведут пресс-конференцию в Каире в полдень, чтобы объявить об условиях соглашения», — цитирует ан-Нуну близкий к ХАМАС телеканал.

ХАМАС последние десять лет правит в двухмиллионном секторе Газа, которой живет в условиях санкций, изоляции от внешнего мира, регулярных военных конфликтов с Израилем и ухудшающейся социально-экономической ситуации. Оппоненты исламистов из движения ФАТХ контролируют Западный берег реки Иордан через институты Палестинской национальной администрации, пользующейся международным признанием и поддержкой.