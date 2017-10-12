ХАМАС объявило о новых договоренностях с ФАТХ о межпалестинском примирении

Он пообещал, что детали соглашения будут представлены позднее в четверг на пресс-конференции в Каире.
«Обе стороны проведут пресс-конференцию в Каире в полдень, чтобы объявить об условиях соглашения», — цитирует ан-Нуну близкий к ХАМАС телеканал.
ХАМАС последние десять лет правит в двухмиллионном секторе Газа, которой живет в условиях санкций, изоляции от внешнего мира, регулярных военных конфликтов с Израилем и ухудшающейся социально-экономической ситуации. Оппоненты исламистов из движения ФАТХ контролируют Западный берег реки Иордан через институты Палестинской национальной администрации, пользующейся международным признанием и поддержкой.
На прошлой неделе соперничающие движения сделали значимый шаг к примирению и восстановлению целостности политической системы, когда в сектор Газа с Западного берега прибыло правительство национального единства. Министры начали принимать дела у так называемого «административного комитета» — квазикабинета, созданного исламистской оппозицией для управления анклавом.