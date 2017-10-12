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07:56 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Два политика от Иркутской области попали в кадровый резерв 2.0

Глава аппарата ГД РФ Татьяна Воронова и депутат Николай Николаев могут занять ключевые посты в правительстве после выборов президента.

Источник: IrkutskMedia.ru

Депутат Госдумы, председатель комитета ГД РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев и руководитель аппарата российского парламента Татьяна Воронова вошли в «Кадровый резерв 2.0». Это значит, что депутат избранный от Иркутской области и уроженка Тайшета могут получить ключевые посты в правительстве РФ после президентских выборов. Список перспективных чиновников составил фонд «Петербургская политика». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Пересменки» во время президентских выборов в российской политике, как правило, сопровождаются масштабным кадровым обновлением, затрагивающим многие ключевые посты в правительстве, Администрации президента, губернаторском корпусе, отмечают эксперты фонда. На протяжении предыдущих лет возрастной фактор хоть и не являлся ключевым, но в целом учитывался в ходе проводимых назначений.

«Самое заметное “омоложение” имело место в 2000 году (среднее снижение возраста Совета безопасности и правительства составило шесть лет), что в целом укладывалось в логику прихода новой генерации ровесников Владимира Путина, который моложе Бориса Ельцина на 21 год. Наблюдаемое за период с 2012 по 2017 год “старение” членов СБ и правительства обусловлено естественным увеличением их возраста в условиях ориентации на стабильность кадров и минимизацию кадровых изменений. Вследствие этого “биологические” показатели лишь незначительно компенсируются приходом более молодых кадров (например, Антона Вайно или Максима Орешкина в 2016 году). В случае губернаторского корпуса перестановки 2017 года позволили сохранить средний уровень примерно на прежнем уровне», — отмечается в публикации «Петербургской политики».

Николай Николаев был избран депутатом Госдумы на выборах 2016 года. Ранее он возглавлял Центр ОНФ по независимому мониторингу исполнения указов президента РФ «Народная экспертиза».

Татьяна Воронова в 2004 году стала депутатом Заксобрания Иркутской области, где возглавляла комитет по социально-культурному законодательству. В 2007 году избрана депутатом Государственной Думы пятого созыва. Руководила управлением внутренней политики администрации президента России в 2015—2016 годах. С 2016 года — глава аппарата Государственной Думы (с 2016 года).

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