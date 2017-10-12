У вас есть хлопок, у нас технологии: Лукашенко встретился с Мирзиёевым

Источник: Sputnik

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что после состоявшейся в 2016 году встречи в Самарканде узбекско-беларусские отношения активизировались, заметно вырос объем взаимной торговли. Отмечалось, что экономики двух стран дополняют друг друга, имеются большие незадействованные возможности для сотрудничества в сферах сельского хозяйства, текстильной и пищевой промышленности, машиностроения и других.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь заинтересована в развитии всестороннего партнерства с Узбекистаном, передает пресс-служба президента Узбекистана.

Глава Беларуси отметил намерения углублять сотрудничество по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. «Вы можете быть уверены, что мы это сделаем быстро. Настолько быстро, насколько партнеры в Узбекистане развернутся», — заверил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко в качестве перспективного направления привел в пример текстильную промышленность. «У вас есть хлопок, у нас — технологии. И рынки рядом. Я за СП (совместные предприятия), мы запросто сможем договориться», — сказал белорусский лидер.

Беларусь расценивает Узбекистан как важного экономического партнера в Центральной Азии. Отношения между странами развиваются на основе принципов дружбы и заинтересованности.

В свою очередь Шавкат Мирзиеев заявил, что в последнее время двустороннее сотрудничество между странами заметно активизировалось, государства демонстрируют успехи в торгово-экономической сфере. «На следующий год я бы хотел самостоятельного посла Узбекистана, потому что во всех отраслях мы ощущаем наполняемость экномики», — сказал он.

Были обсуждены вопросы организации совместных предприятий, расширения сети торговых домов, развития сотрудничества в сфере глубокой переработки сырья.