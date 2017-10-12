Глава Приморья обвинил в лесных пожарах шишкарей

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что в лесных пожарах часто виноваты шишкари, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АПК.

«Та ситуация, которая сложилась сейчас в Приморье с лесными пожарами, происходит из-за варварской заготовки дикоросов. Целые бригады приходят в леса, вместе с шишками обрывают ветки, верхушки кедра, тут же их сжигают, отсюда и пожары. Необходимо усилить не только профилактику пожаров, но и наказывать тех, кто уничтожает наши леса», — заявил Тарасенко.