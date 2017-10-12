Глава Приморья обвинил в лесных пожарах шишкарей
Варварство при сборе дикоросов дорого обходится природе края.
Варварство при сборе дикоросов дорого обходится природе края.
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что в лесных пожарах часто виноваты шишкари, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
«Та ситуация, которая сложилась сейчас в Приморье с лесными пожарами, происходит
Необходимо отметить, что в 2017 году в регионе уже возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений. Специалисты отмечают, что большинство природных пожаров возникают именно по вине человека. Так, с начала года пожарные подразделения более четырёх тысяч раз выезжали на тушение палов травы.