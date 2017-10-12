Дубровский поручил ускорить подготовку центра Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС

«У Челябинска сегодня нет центра как такового. Саммиты ШОС и БРИКС — шанс его сформировать. Поэтому у всего пространства должна быть одна идея. Необходима слаженная, синхронизированная по мероприятиям и срокам реализация единой концепции городского пространства. Особое внимание нужно уделить тем недостроям, которые на протяжении многих лет портят внешний вид города. И выполнять все эти работы надо быстро и в максимально сжатые сроки, нет времени на раскачку. К саммитам все объекты должны быть закончены и сданы», — потребовал Борис Дубровский.