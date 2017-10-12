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08:19 (мск), источник: dostup1.ru

Дубровский поручил ускорить подготовку центра Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС

У города появился исторический шанс получить благоустроенный центр.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Борис Дубровский обошел территорию Челябинска, где появятся новые объекты к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года — глава региона потребовал ускорить работу по реализации инфраструктурных проектов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«У Челябинска сегодня нет центра как такового. Саммиты ШОС и БРИКС — шанс его сформировать. Поэтому у всего пространства должна быть одна идея. Необходима слаженная, синхронизированная по мероприятиям и срокам реализация единой концепции городского пространства. Особое внимание нужно уделить тем недостроям, которые на протяжении многих лет портят внешний вид города. И выполнять все эти работы надо быстро и в максимально сжатые сроки, нет времени на раскачку. К саммитам все объекты должны быть закончены и сданы», — потребовал Борис Дубровский.

Создано хозяйственное партнерство «Конгресс-холл», которое займется строительством Общественно-делового центра. Он будет выполнен по проекту, победившему на международном конкурсе ARCHCHEL-2020.

В рамках подготовки к саммитам в Челябинске появятся «Сквер искусств», современная набережная с благоустройством прилегающей территории. Кроме того, пройдет реконструкция автомобильной развязки улиц Братьев Кашириных и Береговая, будут реализованы другие проекты и мероприятия.

Борис Дубровский посетил территорию креативного кластера Svoboda2. Инвестор проекта по поручению главы региона войдет в рабочую группу по подготовке Челябинска к саммитам, а территория кластера впишется в единую концепцию городской инфраструктуры.

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