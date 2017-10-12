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08:15 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Сочи А. Лукашенко принял участие в заседаниях Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета

Разноуровневая интеграция — явление вполне закономерное и отчасти даже полезное. Когда она разделена по уровням на разные межгосударственные объединения. Вопросы, поднятые на саммитах СНГ и ЕАЭС в Сочи, очень рельефно показали ценность тесного взаимодействия одних стран и ориентиры для стремления других. Озвученная Президентом Беларуси позиция последовательна и настойчива: расти надо в любом из форматов.

Источник: AP 2017

Было время, когда превалировало мнение, что СНГ изжило себя. Но и на том этапе Минск настойчиво рекомендовал сохранить организацию хотя бы в статусе дискуссионной площадки. Этаким клубом глав государств, относительно комфортным для обмена мыслями, вынося за скобки особенно острые противоречия.

Партнерами по Содружеству эта инициатива была воспринята с пониманием. И даже в некоторой степени условное членство в нем сегодня Украины подтверждает этот вывод. Каналы коммуникации потерять легко, восстановление потребует гораздо больше времени и усилий. Но диалог желательно видеть в развитии. И коль год назад в Бишкеке главы государств СНГ заявили о востребованности Содружества, это намерение надо подкреплять конкретными действиями. Александр Лукашенко предложил сосредоточиться на деловом измерении взаимодействия:

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— Мы имеем для этого хорошую основу — договор о зоне свободной торговли. Он предусматривает, что одним из следующих шагов должно стать обеспечение равных условий доступа к госзакупкам. В прошлом году пятью государствами подписан протокол о правилах и процедурах регулирования госзакупок. Идет работа по его реализации. Под этим документом нет подписей отдельных глав государств: Казахстана, Молдовы и Украины. А это значит, что мы опять будем иметь изъятия… С одной стороны, заявляем об открытости в торговле, с другой — не допускаем друг друга к закупкам в госсекторе, формирующем крупную долю рынка.

Создание зоны свободной торговли услугами — не менее актуальный вопрос:

— Все прекрасно знают, как идет работа над соответствующим соглашением. Собираются эксперты, берут старый текст, меняют местами абзацы и направляют документ на рассмотрение. Через два-три месяца ситуация повторяется. И так годами.

На нынешнем этапе именно экономика способна отразить волю стран к все более активному взаимодействию. Президент предлагает:

— Реальное движение по двум направлениям, которые я обозначил, вдохнет в организацию жизнь. В противном случае СНГ так и будет оставаться в сфере благих намерений. Надо дать необходимые поручения нашим кабинетам министров, чтобы поднятые темы были рассмотрены.

Разумно будет, если и политико-дипломатическое измерение не отстанет от делового. Президент принципиально подошел к оценке деятельности Межпарламентской ассамблеи СНГ:

Если эта структура не работает, может быть, и отказаться от нее? Хотя мы предлагали наделить ее определенными, конкретными полномочиями…
Александр Лукашенко

«Мы там какие-то модельные законы принимаем, но ни один из них, например, в Беларуси не лег в основу принятия национального законодательства… Получается, что депутаты собираются, вроде бы что-то обсуждают, говорят. Но даже мы об этом ничего не знаем, потому что это не востребовано. Чиновников плодим бесчисленное количество, а толку мало», — отметил он.

Подобные проблемы существуют и в ЕАЭС, считает Александр Лукашенко. Партнерам он предложил простой рабочий план действий:

— Надо в чувство приводить наши постсоветские структуры.

Этот контекст был свойственен и последовавшему заседанию Высшего Евразийского экономического совета. В центре внимания была и еще одна, ранее выдвигаемая Минском инициатива — объединения потенциалов разных интеграционных объединений, включающих страны не только постсоветского пространства.

РЕШЕНО

Семья

Главы государств СНГ приняли заявление о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей.

Президенты подчеркнули необходимость взаимодействия в решении проблем, связанных с нарушением прав ребенка, а также преступлениями в отношении детей. В документе также говорится о поддержке международного сообщества в обеспечении гендерного равенства, соблюдении баланса между работой и семьей.

Оборона

Совет глав государств СНГ решил создать объединенную систему воздушно-космической обороны к 2025 году. Работа в этом направлении будет строиться в соответствии с утвержденными президентами основными направлениями адаптации объединенной системы противовоздушной обороны государств — участников СНГ к решению задач воздушно-космической обороны.

Цифра

Утверждены основные направления реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года. В приложении к документу утверждены, в частности, цифровая прослеживаемость движения продукции и услуг, цифровые торговля, транспортные коридоры и промышленная кооперация.

Бюджет

Решением глав государств утвержден бюджет Евразийского экономического союза на 2018 год. Он превысит сумму 8,1 млрд российских рублей. На расходы Евразийской экономической комиссии выделено свыше 7,7 млрд российских рублей, Суда ЕАЭС — около 362 млн. Долевой взнос Беларуси в бюджет союза составит почти 370 млн российских рублей.

На полях саммитов

Узбекистан готов направить посла в Беларусь. Об этом на двусторонней встрече с Александром Лукашенко заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он сказал, что в последнее время двустороннее сотрудничество между странами заметно активизировалось, государства демонстрируют успехи в торгово-экономической сфере и настало время аккредитации самостоятельного посла. До настоящего времени в Беларуси по совместительству работает посол в России. Шавкат Мирзиёев пригласил Президента Беларуси посетить с визитом Узбекистан: Я вас приглашаю в Узбекистан в 2018 году, это должен быть исторический визит.

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