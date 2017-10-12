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08:20 (мск), источник: Publika.md

Павел Филип отметил низкое качество мобильного интернета в Молдове

Качество мобильного интернета в Молдове оставляет желать лучшего.

Источник: Publika.md

Глава кабмина Павел Филип заявил, что убедился в этом на личном опыте, особенно отметив низкое качество связи на национальных трассах.

Премьер подчеркнул, что обращался в Агентство по регулированию в области электронных коммуникаций, но получил формальный ответ.

«Операторы, получившие лицензии, должны выполнять обязательства. Еще раз прошу сотрудников агентства подняться из мягких кресел, выйти из комфорных кабинетов и вспомнить, за что им платят зарплату. Так, чтобы жители Молдовы были уверены в качестве услуг», — сказал Павел Филип.

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