Новый способ борьбы с барьерами предложили бизнесмены Хабаровского края
Второй отраслевой форум на Дальнем Востоке начал работу в необычном формате.
Второй отраслевой форум на Дальнем Востоке начал работу в необычном формате.
Для устранения административных барьеров необходимо сократить количество чиновников в два раза и передать часть полномочий с федерального на региональный уровень власти — таково было первое предложение из зала хабаровского Городского дворца культуры на открытии второго Дальневосточного форума предпринимателей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В отличие от прошлого года, когда выступающие читали доклады, в этот раз открытие мероприятия было построено в формате большой
Однако основными спикерами пришлось быть губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту и директору департамента оценки регулирующего воздействия минэкономразвития России Вадиму Живулину, в силу уровня компетенции, обусловленной занимаемыми ими должностями.
Так предложение о сокращении чиновников и передаче полномочий комментировал глава региона:
— Я согласен, что лишний административный аппарат не нужен, но мы каждый год сокращаем чиновников, а потом приходится набирать снова, для работы в том числе и с вами, предпринимателями, чтобы взаимодействие шло оперативно, без проволочек. Это процесс динамичный, нельзя просто взять и чисто математически сократить половину. Что касается полномочий, то мы как раз подали такой список в федеральный центр и полномочия регулярно передаются, за последние годы было передано около 30. Но суть здесь заключается в том, что для реализации полномочий необходимо передавать и источники финансирования, — объяснил Вячеслав Шпорт.
Вадим Живулин в ответ на это сообщил, что переходный период, отведенный на замену обычных кассовых аппаратов, по решению президента страны, продлен, а губернатор добавил, что если технология дорогая и неудобная, то, конечно, она не будет востребована.
Не обошлось и без наглядной демонстрации предпринимательской смекалки — один из участников форума, воспользовался ситуацией и добился от руководителя края публичного обещания личного приема.
В целом же предприниматели оказались единодушны в положительной оценке мероприятия как возможности пообщаться с органами власти, получить консультации представителей экспертного сообщества и просто общения между собой.
— Сознание предпринимателя несколько отличается от сознания потребителя. Нам необходимы подобные площадки, где мы можем собраться вместе — обменяться идеями, навести новые контакты, — считает руководитель отдела развития и партнерских программ хабаровской фирмы по производству сувениров Роман Белан. Форум продолжится сегодня и завтра. В программе —