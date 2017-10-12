Новый способ борьбы с барьерами предложили бизнесмены Хабаровского края

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Для устранения административных барьеров необходимо сократить количество чиновников в два раза и передать часть полномочий с федерального на региональный уровень власти — таково было первое предложение из зала хабаровского Городского дворца культуры на открытии второго Дальневосточного форума предпринимателей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В отличие от прошлого года, когда выступающие читали доклады, в этот раз открытие мероприятия было построено в формате большой пресс-конференции представителей органов власти, которые напрямую общались с предпринимателями, собравшимися в зале Городского дворца культуры.

Однако основными спикерами пришлось быть губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту и директору департамента оценки регулирующего воздействия минэкономразвития России Вадиму Живулину, в силу уровня компетенции, обусловленной занимаемыми ими должностями.

Так предложение о сокращении чиновников и передаче полномочий комментировал глава региона:

— Я согласен, что лишний административный аппарат не нужен, но мы каждый год сокращаем чиновников, а потом приходится набирать снова, для работы в том числе и с вами, предпринимателями, чтобы взаимодействие шло оперативно, без проволочек. Это процесс динамичный, нельзя просто взять и чисто математически сократить половину. Что касается полномочий, то мы как раз подали такой список в федеральный центр и полномочия регулярно передаются, за последние годы было передано около 30. Но суть здесь заключается в том, что для реализации полномочий необходимо передавать и источники финансирования, — объяснил Вячеслав Шпорт.



Общение с представителями власти продолжалось более полутора часов. Предприниматели могли озвучить все насущные для них вопросы, в том числе о господдержке, банковском кредитовании, реализации положений ФЗ-44. Несколько раз поднималась проблема онлайн-касс, которые, по словам пользователей, создают массу неудобств постоянными сбоями.

Вадим Живулин в ответ на это сообщил, что переходный период, отведенный на замену обычных кассовых аппаратов, по решению президента страны, продлен, а губернатор добавил, что если технология дорогая и неудобная, то, конечно, она не будет востребована.

Не обошлось и без наглядной демонстрации предпринимательской смекалки — один из участников форума, воспользовался ситуацией и добился от руководителя края публичного обещания личного приема.

В целом же предприниматели оказались единодушны в положительной оценке мероприятия как возможности пообщаться с органами власти, получить консультации представителей экспертного сообщества и просто общения между собой.