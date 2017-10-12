Назаров на встрече с Бурковым рассказал, что не успел сделать за пять лет
Прежний губернатор посоветовал новому руководителю обратить внимание на строительство новых школ и детсадов.
Прежний губернатор посоветовал новому руководителю обратить внимание на строительство новых школ и детсадов.
Накануне бывший губернатор Виктор Назаров, как и обещал, встретился с новым временным главой региона Александром Бурковым.
Прежний руководитель Омской области рассказал, как исполнял майские указы президента. Виктор Назаров подчеркнул, что все социальные обязательства в регионе исполняются.
Глава региона также заявил, что выполнена пятилетняя программа переселения из аварийного жилья. Новые квартиры получили 5 тысяч омичей. Виктор Назаров, естественно, упомянул, что программу следует продолжать ранее, как только ее механизм проработают на федеральном уровне.
Вслед за этим предшественник Буркова сообщил, что в регионе решили проблему с детсадами. Два дошкольных учреждения еще строятся. Но нужны еще семь детских садов в новых микрорайонах.
— Нужна программа комплексной застройки, предусматривающая вместе с возведением жилья обязательства по строительству на отведённом земельном участке детского сада, — подчеркнул Виктор Назаров.
Наконец, глава Омской области озвучил еще одну проблему — это возведение новых школ. В ближайшее время подчиненным Назарова придется отчитаться об исполнении этих задач и улучшить показатели.
Отметим, что губернатор Виктор Назаров ушел в отставку 9 октября. На его место президент назначил временного главу региона — Александра Буркова.