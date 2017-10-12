Назаров на встрече с Бурковым рассказал, что не успел сделать за пять лет

Накануне бывший губернатор Виктор Назаров, как и обещал, встретился с новым временным главой региона Александром Бурковым.

Прежний руководитель Омской области рассказал, как исполнял майские указы президента. Виктор Назаров подчеркнул, что все социальные обязательства в регионе исполняются.

Глава региона также заявил, что выполнена пятилетняя программа переселения из аварийного жилья. Новые квартиры получили 5 тысяч омичей. Виктор Назаров, естественно, упомянул, что программу следует продолжать ранее, как только ее механизм проработают на федеральном уровне.

Вслед за этим предшественник Буркова сообщил, что в регионе решили проблему с детсадами. Два дошкольных учреждения еще строятся. Но нужны еще семь детских садов в новых микрорайонах.

— Нужна программа комплексной застройки, предусматривающая вместе с возведением жилья обязательства по строительству на отведённом земельном участке детского сада, — подчеркнул Виктор Назаров.

Наконец, глава Омской области озвучил еще одну проблему — это возведение новых школ. В ближайшее время подчиненным Назарова придется отчитаться об исполнении этих задач и улучшить показатели.