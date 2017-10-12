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09:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии назначил стипендии одаренным школьникам

В список стипендиатов попали 100 самых одаренных детей республики.

Источник: РИА "Новости"

Глава Башкирии Рустэм Хамитов подписал указ о назначении премий особо одаренным детям республики. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Подписание документа состоялось еще в минувший понедельник, 9 октября. Своим указом Рустэм Хамитов распорядился обеспечить одаренных учащихся школ ежемесячными стипендиями. Ответственность за выплаты будет лежать на региональном министерстве образования.

Школьники, которые будут получать стипендии, успели отличиться в сфере искусств и физической культуры и спорта.

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