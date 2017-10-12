Узбекистан подал заявку на председательство в СНГ — Лебедев

По его данным, Узбекистан готов принять председательство после Туркменистана в 2020 году и провести заседания высших органов СНГ на территории Узбекистана.

Напомним, в 2017 года в СНГ председательствует Россия. Таджикистан примет председательство в СНГ в 2018 году и Туркменистан в 2019 году.