Еще двух вице-губернаторов «пощадил» Андрей Тарасенко
Стало известно, что еще двое
Стало известно, что еще двое
Продолжит свою работу
Также кредит доверия получил Геннадий Сыромятнов, курирующий вопросы правового обеспечения, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки.
Василий Кучин.