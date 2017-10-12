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10:19 (мск), источник: ДЕЙТА

Еще двух вице-губернаторов «пощадил» Андрей Тарасенко

Стало известно, что еще двое вице-губернаторов продолжат свою работу в команде нового главы Приморья, сообщает Deita. ru.

Источник: ДЕЙТА

Продолжит свою работу вице-губернатор Приморского края по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и лесного хозяйства Александр Юров.

Также кредит доверия получил Геннадий Сыромятнов, курирующий вопросы правового обеспечения, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки.

Василий Кучин.

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