Сергей Аксёнов провел выездной прием граждан. Разбор полётов и поручения
По итогам выездных приёмов граждан в Бахчисарайском районе Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провёл совещание с
По итогам выездных приёмов граждан в Бахчисарайском районе Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провёл совещание с
Он поблагодарил коллег за плодотворную работу и выразил мнение, что такой формат работы является эффективным инструментом. Во время общения с населением есть возможность почувствовать, чем живут люди на местах, и становятся понятны пути решения многих вопросов, которые не решались достаточно длительное время. Считаю, что это самая эффективная работа. До конца этого года все районы Республики Крым пропустим через такую процедуру, — сказал Глава РК.
Как сообщает Управление информации и
Сергей Аксёнов сообщил о принятом решении, в соответствии с которым земли сельхозназначения, расположенные за границами населённых пунктов, будут переведены в пользование поселковым советам. Так, данный вопрос будет внесён в повестку дня ближайшей сессии Государственного Совета Крыма. Глава республики поручил
Еще одно поручение — до понедельника восстановить транспортное сообщение в Бахчисарайском районе в полном объёме, решить вопрос перевозки льготных категорий граждан. Глава Республики распорядился направить к перевозчикам контролирующие органы и сразу подготовить резервных перевозчиков в случае замены действующих.
Одной из проблем района стала нехватка медицинского персонала, что связано, прежде всего, с невозможность снять доступное жильё.
Мы договорились, что закладываем в республиканский бюджет средства для компенсации стоимости наёмного жилья: от 10 до 30 тысяч рублей в месяц. Думаю, на первом этапе это будет определённая помощь
Затем с докладами об итогах приёмов выступили заместители Председателя Совета министров РК и руководители исполнительных органов государственной власти Крыма.
По всем озвученным проблемам Сергей Аксёнов раздал соответствующие поручения должностным лицам и взял на контроль ряд вопросов.
Интересно, что приемы граждан проводили и все
Юрий Гоцанюк провел личный прием граждан в с. Плодовое. В населенном пункте существует проблема с газификацией, решение которой отсрочивалось в связи с недобросовестной работой проектировщика.
Помимо социальных и
В свою очередь, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым — руководитель Аппарата СМ РК Лариса Опанасюк посетила село Красный Мак. По результатам проведенного приема граждан она отметила, что в данный населенный пункт будет направлена комиссия, которая определит и наладит состояние системы водообеспечения в проблемных домах. «.
А вот как прокомментировал итоги «своего выездного приема» министр экономического развития РК Андрей Мельников (на своей странице в Facebook): Вместе c Владимиром Серовым (вице-премььером РК — ред.) провёл приём граждан в селе Долинное Бахчисарайского района. Посетителей было относительно немного, а вопросы разноплановые. Самый серьезный — расселение аварийного дома, в котором живет 15 семей. Трещины по фасаду, дыры на лестничных маршах и трещины внутри … Надо быстрее включать в программу расселения пока беды не случилось. Жилой дом можно построить там же, в селе. Есть площадка и потенциальный инвестор. С главой поселения договорились, как действовать дальше.
Остальные вопросы: почему собирают деньги на содержание детского сада и куда идёт государственное финансирование на него? Почему снизили зарплату работникам
Будем решать и помогать. Каждое обращение поставлено на контроль. Полезный опыт для всех: для жителей Крыма и для власти. Учимся слышать друг друга. Что добавить? Лучше поздно, чем никогда.