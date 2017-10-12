Сергей Аксёнов провел выездной прием граждан. Разбор полётов и поручения

Источник: КрымPress

Он поблагодарил коллег за плодотворную работу и выразил мнение, что такой формат работы является эффективным инструментом. Во время общения с населением есть возможность почувствовать, чем живут люди на местах, и становятся понятны пути решения многих вопросов, которые не решались достаточно длительное время. Считаю, что это самая эффективная работа. До конца этого года все районы Республики Крым пропустим через такую процедуру, — сказал Глава РК.

Как сообщает Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым, подводя итоги первого масштабного выездного приема в одном районе, Сергей Аксёнов подчеркнул, что инициатива с конкретными предложениями по решению проблемных вопросов должна исходить от людей, которые управляют муниципальными образованиями. Также он выразил мнение, что активность главы администрации Бахчисарайского района низкая. Вопросов, которые можно было решить без значительных капитальных вложений, очень много. На первоначальном этапе ограничимся проведённой разъяснительной беседой. Всех остальных глав администраций предупреждаю: вы обязаны знать, чем живут люди на местах. Вопросы, которые не находятся в вашей компетенции, должны выносить сначала на районный, потом на республиканский уровень. Мы ваши союзники, — пояснил Глава Республики.

Сергей Аксёнов сообщил о принятом решении, в соответствии с которым земли сельхозназначения, расположенные за границами населённых пунктов, будут переведены в пользование поселковым советам. Так, данный вопрос будет внесён в повестку дня ближайшей сессии Государственного Совета Крыма. Глава республики поручил вице-премьеру Павлу Королёву взять это на контроль.

Также Аксёнов поручил согласовать вопрос выплаты задолженностей по заработным платам районным МУПом и до следующей пятницы рассчитаться с людьми.

Еще одно поручение — до понедельника восстановить транспортное сообщение в Бахчисарайском районе в полном объёме, решить вопрос перевозки льготных категорий граждан. Глава Республики распорядился направить к перевозчикам контролирующие органы и сразу подготовить резервных перевозчиков в случае замены действующих.

Одной из проблем района стала нехватка медицинского персонала, что связано, прежде всего, с невозможность снять доступное жильё.

Мы договорились, что закладываем в республиканский бюджет средства для компенсации стоимости наёмного жилья: от 10 до 30 тысяч рублей в месяц. Думаю, на первом этапе это будет определённая помощь

Затем с докладами об итогах приёмов выступили заместители Председателя Совета министров РК и руководители исполнительных органов государственной власти Крыма.

По всем озвученным проблемам Сергей Аксёнов раздал соответствующие поручения должностным лицам и взял на контроль ряд вопросов.

Интересно, что приемы граждан проводили и все вице-премьеры, и министры крымского правительства. Это наиболее эффективный способ узнать о текущей ситуации в регионах — не из отчетов, где все хорошо и красиво описано, а лично, — подытожил заместитель Председателя Совета министров Республики Крым — министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский. Вице-премьер Павел Королёв пообщался с жителями Куйбышевского сельского поселения, которых больше всего волновал вопрос оказания медицинской помощи в районе. Выездные приемы однозначно эффективны. Я думаю, что такая практика принесет всем полезный результат — и руководителям местных органов власти, и членам Правительства Крыма поможет оценить, как мы справляемся со своей работой, — отметил вице-премьер Владимир Серов. В Скалистом с гражданами встретилась заместитель Председателя Совета министров РК Алла Пашкунова. Она также посетила школу, детский сад и клуб сельского поселения. Вице-премьер подчеркнула, что наиболее острыми для жителей стали социально-бытовые вопросы, касающиеся образовательных учреждений, состояния дорог и транспортного сообщения. Кроме того, в селе существует потребность в модульном детском саде. По словам Аллы Пашкуновой, строительство данного объекта будет внесено в план на следующий год.

Юрий Гоцанюк провел личный прием граждан в с. Плодовое. В населенном пункте существует проблема с газификацией, решение которой отсрочивалось в связи с недобросовестной работой проектировщика. Вице-премьер отметил, что строительство газопровода в данном сельском поселении начнется уже в конце текущего — начале следующего года.

Помимо социальных и жилищно-коммунальных проблем жителей Угловского сельского поселения беспокоит и сложившаяся ситуация с перевозкой льготной категории граждан в общественном транспорте, водители высаживают или отказываются везти таких людей. Вице-премьер Игорь Михайличенко, который лично посетил этот район, посоветовал пассажирам обязательно записать номер маршрута и автобуса с недобросовестным и водителем и передать эти данные на «горячую линию» Совета министров РК.

В свою очередь, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым — руководитель Аппарата СМ РК Лариса Опанасюк посетила село Красный Мак. По результатам проведенного приема граждан она отметила, что в данный населенный пункт будет направлена комиссия, которая определит и наладит состояние системы водообеспечения в проблемных домах. «.

А вот как прокомментировал итоги «своего выездного приема» министр экономического развития РК Андрей Мельников (на своей странице в Facebook): Вместе c Владимиром Серовым (вице-премььером РК — ред.) провёл приём граждан в селе Долинное Бахчисарайского района. Посетителей было относительно немного, а вопросы разноплановые. Самый серьезный — расселение аварийного дома, в котором живет 15 семей. Трещины по фасаду, дыры на лестничных маршах и трещины внутри … Надо быстрее включать в программу расселения пока беды не случилось. Жилой дом можно построить там же, в селе. Есть площадка и потенциальный инвестор. С главой поселения договорились, как действовать дальше.

Второй больной вопрос для села — строительство сельского клуба. Старый советский, мощный и фундаментальный, закрыт. Состояние аварийное — весь в трещинах.

Остальные вопросы: почему собирают деньги на содержание детского сада и куда идёт государственное финансирование на него? Почему снизили зарплату работникам военно-учетных столов, как стать участником программы обучения молодых специалистов? Как восстановить справедливость — отменить приговор невиновному? Что нужно сделать, чтобы построить дом на земле с другим целевым назначением?