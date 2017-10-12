В Самаре создали рабочую группу по возврату льгот пенсионерам
В ее состав вошли 29 человек, в числе которых врио
В ее состав вошли 29 человек, в числе которых врио
Сегодня, 12 октября, в облправительстве состоится первое заседание рабочей группы по вопросу оказания мер социальной поддержки населению Самарской области. Предполагается, что на встрече выступит врио губернатора Дмитрий Азаров, и будут обсуждаться:
ход реализации отдельных мер соцподдержки граждан в соответствии с изменениями, принятыми в 2017 году;.
о мерах по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта по единым социальным проездным;.
о мерах, предпринимаемых администрациями муниципальных образований по организации перевозки городским транспортом граждан, в том числе и льготных категорий.
В состав рабочей группы вошли 29 человек, в числе которых врио
Между тем, депутат губдумы Михаил Матвеев заявил, что такой состав рабочей группы «настораживает».
«Большинство из тех, кто сегодня призван Азаровым вернуть льготы пенсионерам, в команде Меркушкина либо лично приложили руку к их изъятию у ветеранов, вызвав мощные акции протеста, либо активно поддерживали это», — написал он в своем блоге.