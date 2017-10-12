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10:10 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сергей Левченко: У Иркутской области героическая, трудовая и боевая история

Сейчас все поставленные цели в регионе выполняются.

Источник: IrkutskMedia.ru

Иркутской области исполнилось 80 лет. У региона очень героическая, трудовая и боевая история. В настоящее время в Приангарье выполняются все поставленные цели. Об этом сказал глава региона Сергей Левченко на выставке, посвященной 80-летию образования Иркутской области, которая проходит в Государственной Думе РФ в Москве, сообщает ИА IrkutskMedia.

«Я приветствую всех на открытии выставки Дни Иркутской области в Госдуме. Это праздник, который мы хотели бы донести до всех. О том, чем мы живем, какая наша история и каковы результаты нашей работы. Приангарье — это самый центр РФ. У нас есть ж/д станция, которая называется “Половина”. Это ровно половина дороги из Москвы до Владивостока. Также у нас есть поселок Средний. Это ровно половина автодороги между самым Западом и самым Востоком. Таким образом, все остальное провинция. Область очень большая. Почти 1,5 тысячи км с севера на юг и с запада на восток», — отметил Сергей Левченко.

В регионе находится достаточно большой промышленный комплекс, который вот уже второй год подряд устойчиво работает. В прошлом году прирост составил почти 6%. В этом году — почти 10% прироста к прошлому году. Все отрасли промышленности работают устойчиво.

«Хотел особо обратить внимание на обрабатывающие части. Мы область экспортоориентированная, но в то же время у нас много природных ресурсов и всегда за счет этого жили и выживали, и помогали стране. Обрабатывающие отрасли промышленности у нас вырвались вперед и в этом году рост составил 16% по отношению к прошлому году. Таким образом, мы выполняем задачу, чтобы слезть с этой сырьевой иглы. Рост производства идет достаточно серьезно по конечной продукции. Мы неплохо работаем в сельском хозяйстве, наверное, многие знают, что в стране есть большая проблема, чтобы вернуть пахотный клин, который был много лет назад. Мы в этом году подняли целину до 38 тысяч га, которая зарастала последние несколько десятилетий. И кроме этого большой рост по всем видам сельхозпродукции, которые мы можем выращивать в территории. По некоторым позициям сельхозпродукции мы полностью себя стали обеспечивать и торговать с другими странами. Рост объема внешнего товарооборота составил более 20% за год», — сказал губернатор.

Он также подчеркнул, что сельхозпродукцию из Иркутской области стали поставлять в азиатские страны, по некоторым видам которые раньше закупали. Регион занимает первое место в РФ по заготовке древесины. Пять заводов перерабатывают все отходы от лесного производства. Международный аэропорт занял первое место по результатам прошлого года. Рост пассажиропотока — не только в РФ, но и по всем странам СНГ сейчас идет на первом месте. Инновационный лайнер МС-21, который производит Иркутский авиазавод, вскоре заменит всем известные самолеты.

Напомним, выставка, посвященная 80-летию образования Иркутской области, работает в ГД ФС РФ в Москве. На экспозиции представлены приоритетные инвестиционные проекты, экономический, образовательный и промышленный потенциал, основные показатели агропромышленного комплекса. Мероприятие посетили губернатор Иркутской области Сергей Левченко, руководитель КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сотрудники правительства региона, депутаты ГД РФ и Законодательного собрания Приангарья.

Выставка в Госдуме — центральное событие Дней Иркутской области в Москве, которые проходят с 9 по 16 октября.

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