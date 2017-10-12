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09:57 (мск), источник: Восток Медиа

Судьбу Владивостокского цирка решат на следующей неделе

Андрей Тарасенко обсудит вопрос о передаче здания в собственность Приморья.

Источник: Reuters

Глава Приморья Андрей Тарасенко всерьёз обсудит вопрос с передачей Владивостокского цирка в собственность края. Встреча с руководителем Росгосцирка запланирована на следующую неделю.

В октябре врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко встретится с руководителем Росгосцирка Дмитрием Ивановым. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе Российской государственной цирковой компании. Стороны обсудят вопрос с принадлежностью Владивостокского цирка, так как уже на третий день своего пребывания в Приморье новый глава региона выступил с инициативой: закончить ремонт 30 октября и оформить культурное учреждение на баланс края. Причина проста — из краевого бюджета на ремонт здания цирка выделили 300 миллионов рублей. Фактически администрация края вложила деньги в чужое имущество.

«Делать в пользу цирка — хорошее явление, но надо зарабатывать деньги для края. Мы попытаемся забрать имущество себе, поставить на учёт и эксплуатировать. Готовность там хорошая, но нужно немножко погонять строителей», — заявил Андрей Тарасенко 8 октября и, судя по всему, решил не откладывать дела в долгий ящик. В Росгосцирке корреспонденту редакции уточнили, что к ним ещё не поступало предложения о передаче собственности. Все вопросы только предстоит задать на запланированной встрече.

Примечательно, что вопрос с передачей цирка на баланс края поднимали ещё в 2013 году. Тогда речь шла не только о столице Приморья. Как сообщал тогда «Московский комсомолец», зампредседателя правительства Ольга Голодец потребовала от Росгосцирка подготовить документы для передачи имущества Владивостокского и Краснодарского цирков. Последний, к слову, уже в 2014 году передали в собственность Краснодарского края.

Делалось это для капитального ремонта. Во Владивостоке же процесс застопорился. В конце концов, ремонтировать цирк в приморской столице пришлось без решения имущественного вопроса. Работы провели на деньги «Газпрома» (компания вложила 700 миллионов) и краевого бюджета (оттуда взяли 300 миллионов).

Словом, прецеденты передачи зданий цирка регионам были. Однако это, наверное, даже несколько усложняет задачу. Дело в том, что опыт Краснодарского края оказался неудачным. За три года местные власти так и не отремонтировали цирк. Поэтому Росгосцирк в прошлом году инициировал возвращение собственности. Предложение поддержали в Министерстве культуры РФ, но позже процесс затормозился. Несмотря на то, что ситуация во Владивостоке другая — ремонтировать местный цирк практически закончили — у федералов всё ещё «остался осадочек». Поэтому со стороны администрации Приморья нужны будут действительно серьёзные гарантии для получения собственности.

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